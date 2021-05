Au bar-tabac de Laguenne les étudiants trouvent aide et baume au cœur

La patronne du bar-tabac de Laguenne a entamé la distribution des denrées et produits qu'elle a collectés pour les étudiants. 80 colis attendent ces derniers. Une aide précieuse et un réconfort en cette période toujours compliquée pour les jeunes.

Quand elle a commencé sa collecte (lire ci-dessous) Nathalie Felgines ne s'attendait pas vraiment à un tel succès. "Il y a encore des gens qui m'en ont amené aujourd'hui" souligne la propriétaire du bar-tabac de Laguenne. Au total ce sont ainsi quelques 80 colis qu'elle a pu confectionner : des biscottes, des pommes, du café, du chocolat mais aussi des produits d'hygiène, des cosmétiques. Un peu de tout, et même beaucoup de tout. Car ça fait des bien beaux colis.

à lire aussi Laguenne : la gérante du bar-tabac lance une collecte en faveur des étudiants tullistes

Et les jeunes sont là. Les débuts ont été difficiles. Mais le bouche à oreille et les réseaux sociaux ont vite fait le tour des 2300 étudiants recensés à Tulle et dans les environs. De fait peu à peu le nombre de colis diminue. Garance est venue récupérer le sien. Cette jeune élève de l'Institut de Soins Infirmiers de Tulle, comme la plupart des étudiants tullistes, habite loin. Alors il faut payer l'essence pour faire les trajets, se loger. Et en cette période impossible de travailler. "D'avoir tout ça ça fait vraiment une aide assez conséquente. Ça fait du bien. C'est des sous à mettre en moins dans la nourriture".

C'est du plaisir de voir qu'on est soutenus" Margot, étudiante à Tulle

Et Nathalie Felgines ne ménage pas sa peine pour bien accueillir les étudiants. La gérante propose à tous café et viennoiseries. En plus des colis, un réconfort reconnaît Margot. "C'est du plaisir de voir qu'on est soutenus par les habitants". Et la jeune étudiante salue la générosité de l'action de la propriétaire du bar : "c'est quelque chose qui fait chaud au cœur". Nathalie Felgines avait prévu d'avoir tout distribué en une semaine. Mais s'il en reste elle prolongera jusqu'à ce que tout soit parti.