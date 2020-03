Au Blanc, des ateliers d'insertion pour des demandeurs d'emploi en zone rurale

Dans l'atelier de recyclage de bois, il y a des palettes de partout. Après des heures de travail, elles sont méconnaissables. Les palettes de bois se sont transformées en du mobilier : une chaise, une étagère ou encore un abri pour insectes. À 28 ans, Thomas fait partie des salariés d'Ose Recyclage, l'un des ateliers d'insertion au Blanc. "Ça faisait plus de huit mois que je cherchais un boulot. Ça fait du bien au moral. On a des collègues, il y a un esprit d'équipe", se réjouit cet habitant de Tournon-Saint-Martin, à quelques kilomètres de là.

"Ils reprennent confiance, ils sont contents de participer à une étape de fabrication. Tout ça les motive à apprendre un métier noble. C'est valorisant quand on voit nos produits finis. Ça ne ressemble plus du tout à une palette mais à du mobilier", explique Arnaud Schwarzwaelder, l'un des encadrants de l'atelier Ose Recyclage. "On est dans un endroit où il y a très peu d'emplois. Ça développe de l'économie dans un bassin qui en a besoin, excentré des grosses agglomérations", ajoute-t-il.

L'atelier Ose Recyclage n'est pas le seul au Blanc. Il y a aussi un atelier de recyclage de textile (Le Mouchoir de poche) et un atelier espaces verts (Les Jardins de la Villerie).

Le pari de créer des emplois au Blanc, en zone rurale

Thomas ne touchait que le RSA avant de trouver ce travail. "C'est très dur de trouver un emploi ici. On est très loin de tout, il y a très peu de grosses entreprises, il y a très peu de places. On ne trouve pas du boulot en claquant des doigts", explique-t-il. Au Blanc, le taux de chômage frôle les 14%. La population a baissé ces dix dernières années. Et la fermeture de la maternité a été un coup dur supplémentaire. Pourtant, le pari d'Ose Recyclage est là : au Blanc aussi, on peut créer des emplois et développer une activité économique. "On représente une solution pour ce territoire où il y a une pénurie d'emploi", confirme Christophe Gourron, conseiller d'insertion aux Ateliers de la Brenne.

"C'est très important d'avoir des entreprises comme ça. Il en faut dans le milieu rural. C'est super cool d'avoir ça ici. C'est clairement pour valoriser les gens ici qui ont du talent", se félicite Thomas. Comme lui, près de 300 personnes sont passés dans l'atelier en quatre ans. Ce sont des contrats souvent compris entre 4 et 12 mois. "On essaie de travailler avec eux sur les freins d'accès à l'emploi. Ça peut être le handicap, les addictions, le manque de qualification, le permis de conduire, l'illétrisme", ajoute Christophe Gourron.

Une partie des salariés dans l'atelier Ose Recyclage © Radio France - Jérôme Collin

Un succès et un atelier qui continue de monter

Les locaux d'Ose Recyclage se sont agrandis. "On a doublé la surface en passant environ de 500 à 1 000 mètres carré. Et on pourra peut-être encore s'agrandir si les commandes continuent comme ça", explique Arnaud Schwarzwaelder, l'un des encadrants de l'atelier Ose Recyclage. "Il y a des choses à faire. Avec de la motivation, avec de la volonté, on peut y arriver", insiste-t-il.