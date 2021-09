Au Blanc-Mesnil, l'association Speranza va devoir déménager

Du lundi au vendredi, à 17 heures, à la cité des Tilleuls au Blanc-Mesnil, c'est le même rituel : des habitants du quartiers, cabas et sacs à la main, font la queue devant le local de l'association Speranza pour venir récupérer leur panier-repas.

Près de 300 paniers repas vendus chaque semaine

Poulet, jambon, mousse au chocolat, pastèque, lait... : un panier est vendu à 5 euros pour les adhérents. Ils sont un peu plus de 800 aujourd'hui. "On a beaucoup de mamans isolées, avec quatre ou cinq enfants mais aussi des demandeurs d'asiles, des gens qui viennent du 115 et pour les plus pauvres, on propose même des paniers gratuits", assure Sofiane, l'un des fondateurs de Speranza.

Depuis 2009, l'asso est installé au sein du centre commercial des Tilleuls, d'abord sur l'allée Pierre de Montereau puis, depuis novembre 2018, allée Viollet le Duc, dans trois cellules commerciales mises à disposition gratuitement par le bailleur social Vilogia. L'association ne paie que les charges.

Mais le 8 juillet dernier, Vilogia adresse un courrier à l'association pour annoncer qu'il souhaite reprendre possession de ces cellules, en vue d'un projet de rénovation urbaine qui doit démarrer prochainement dans le quartier et qui concerne notamment le centre commercial des Tilleuls. "Le demandeur entend par le présent acte mettre fin à cette location et vous donne en conséquence congé" pour le 14 septembre 2021, peut-on lire dans ce courrier.

Le local permet de stocker toutes les denrées ramassés quotidiennement © Radio France - Hajera Mohammad

L'association priée de quitter les lieux le 14 septembre

Une annonce qui surprend les équipes de Speranza, absolument pas tenues au courant de ce projet de rénovation. Mais surtout, sans ce local, impossible de stocker toutes les denrées alimentaires ramassées chaque jour chez leurs partenaires. Ce sont les distributions qui sont directement menacées, assure Sofiane. "Clairement, on met en péril notre association mais au-delà de ça toutes les familles qui viennent, elles se demandent ce qu'on va faire"

Alice, vient "une ou deux fois par semaine", faire des provisions ici, surtout de produits frais "qui coûtent trop cher au marché ou au centre commercial", affirme cette femme de ménage qui élève seule ses quatre enfants. "Là, le panier que j'ai pour 5 euros, je l'aurais eu à 30 euros en magasin".

Naïma aussi s'inquiète de ce départ. Bénéficiaire, elle donne quelques coups de main également en tant que bénévole à l'association. "Moi je touche 900 euros de chômage, je ne peux pas me permettre de manger du saumon par exemple. Si on va l'acheter en magasin, quatre tranches, ça coûte presque dix euros ! Ici, on l'a acheté 2 euros. Si on vient ici, c'est parce qu'on en a besoin, pourquoi fermer ?"

"Si ça ferme, il y a beaucoup de gens qui vont être dans la galère" - Naïma, bénévole et adhérente de l'association Speranza Copier

"Une décision politique" selon l'association

Du côté de l'association, on doute du bien-fondé de cette décision. "On est allé voir tous les autres commerçants qui occupent aussi des cellules commerciales ici, et une association notamment située juste à côté, qui a signé le même type de contrat pour occuper les lieux. Eux, ils n'ont pas reçu le même courrier pour demander leur départ", assure Sofiane. ll regrette qu'aucune solution de "relogement" même temporaire ne soit proposée par Vilogia.

Mais surtout l'association soupçonne la mairie d'avoir fait pression sur le bailleur social. "C'est une décision politique, ils veulent nous virer", déclare Sofiane. Speranza et la municipalité dirigée par Thierry Meignen (Libres !) jusqu'en juillet dernier (il est devenu sénateur et son premier adjoint Jean-Philippe Ranquet lui a succédé) sont en très mauvais termes.

Les membres de Speranza n'ont pas hésité à dénoncer dans le passé certains discours du maire ou des membres de son cabinet ou à appeler à voter pour des concurrents politiques. "Depuis que je suis petit, on parle de ce projet de rénovation, mais il n'a jamais abouti. Et là, dès qu'on a une association avec 800 membres et qui va à contre-courant des idées politiques de la municipalité, d'un coup...ça vient. Niveau timing, soit c'est un pur hasard, soit on peut se poser des questions".

La mairie du Blanc-Mesnil dément toute intervention

Contactée par France Bleu Paris, la mairie du Blanc-Mesnil dément toute intervention auprès du bailleur. Au cabinet du maire, on décrit Speranza comme "une association qui fait de la politique plus que de l'humanitaire", "nous ne voulons pas être en contact elle". Pas question donc de mettre un local à sa disposition. La municipalité rappelle qu'elle a mis en place elle-même un système d'aide alimentaire, si besoin.

Quant à Vilogia, le bailleur rappelle qu'il mettait ce local à disposition gratuitement et que le contrat prévoyait bien qu'il pouvait le récupérer si besoin. Des réunions d'informations sur le projet de rénovation se tiendront dans ce local pendant les travaux. Sur l'absence de "relogement" proposé, "aucune obligation" répond le bailleur. Quant à d'éventuelles pressions de la part de la mairie, Vilogia répond : "Nous sommes une entreprise, nous ne faisons pas de politique".

Vilogia assure que, si nécessaire, Speranza pourra rester dans le local, quelques jours, voire quelques semaines au-delà du 14 septembre, le temps de rebondir ailleurs. L'association, elle, a fait appel à un avocat pour contester la décision.