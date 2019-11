Au Blanc, un "banquet des assassins des hôpitaux" pour dénoncer la fermeture de la maternité

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

L'action se veut symbolique pour dénoncer le cynisme des dirigeants politiques et de certains élus locaux. Le collectif Cpasdemainlaveille, qui déplore la fermeture de la maternité du Blanc depuis octobre 2018, a organisé un "Banquet des assassins des hôpitaux publics et de la maternité". Une table est dressée devant l'entrée de l'hôpital. Du caviar, du homard, du champagne composent le buffet.

Sept membres du collectif ont un masque sur la tête pour une personnalité à chaque fois : Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le député de l'Indre François Jolivet, le préfet de l'Indre Thierry Bonnier, le maire de Châteauroux Gil Avérous, la ministre de la Santé Agnès Buzyn et la directrice du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc Evelyne Poupet. Tous sont pointés du doigt pour ne pas avoir permis d'éviter la fermeture de la maternité du Blanc.

Une seule requête : la réouverture de la maternité du Blanc

De façon ironique, les manifestants se félicitent de la fermeture de la maternité. "On est là pour dénoncer la destruction de l'hôpital public. On est en train d'asphyxier le domaine de la santé et de mettre en danger le personnel et les usagers", insiste Bertrand Coli, membre du collectif. "Les autorités ont fait croire que la maternité du Blanc était un service dangereux. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de difficultés particulières", ajoute-t-il.

Depuis la fermeture de la maternité du Blanc, six femmes ont accouché dans des conditions parfois difficiles. Le dernier accouchement a eu lieu vendredi 8 novembre. C'est une petite Lili qui est née aux urgences de l'hôpital du Blanc. "L'accouchement s'est bien passé. Mais il y avait de l'appréhension avant", témoigne Christelle, l'heureuse maman. "Mais j'ai un sourire amer. Ça aurait pu très mal se passer : sur le bord de la route, dans la voiture du Samu... J'ai eu de la chance que ça se passe un vendredi, il y avait une sage-femme. Je ne sais pas si ça se serait aussi bien passé si ça avait été un dimanche", poursuit Christelle.