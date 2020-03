Au bord d'un lac en Haute-Garonne : "ici c'est la campagne, on n'y pense pas au virus"

"On en a marre d'être confinés, forcément ça fait du bien". Sandra revient de Thaïlande, elle ne présente aucun symptôme mais depuis son retour doit rester chez elle, en télétravail. Alors, le week-end, elle et son compagnon prennent la poudre d'escampette, histoire de respirer un bon coup. "On n'y pense pas au virus ici, il y a le lac, le soleil, c'est merveilleux", ajoute-t-il. Le lac, c'est celui de Laragou, pas loin de la frontière entre la Haute-Garonne et le Tarn. Quelques rameurs s'entraînent à l'aviron sur cette étendue d'eau paisible entourée de champs. Autour du lac plusieurs promeneurs sont là, loin des transports en commun, loin des radios et télévisions, loin du coronavirus avant que celui-ci prenne une place très importante dans le quotidien.

Samedi 14 mars, c'est J-2 avant la fermeture effective des établissements scolaires, alors Quentin et Valérie sont venus pour que Lucas et Flore puissent courir. "Vu qu'ils ont besoin de beaucoup se dépenser on trouve des endroits où il n'y a pas trop de monde et où on ne risque pas de contaminer d'autres personnes", explique le papa. Flore, dans l'herbe, enchaîne les roues, "je les ferai toujours mais dans le jardin", s'amuse-t-elle. Autour du lac on voit aussi ceux venus promener le chien : c'est le cas d'Ange et Salomé, avec l'animal prénommé Fripouille. "Au menu c'était magret de canard, sieste et balade", sourit-il. "Il y a moins de monde, moins cet effet de foule, forcément ça joue et puis l'air pur c'est cool", ajoute-t-elle. Du soleil, de la nature, un peu de vent pour occuper l'esprit : c'était ce samedi la recette anti Covid-19 en Haute Garonne.