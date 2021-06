Au BRGM d'Orléans, une "transition douce" vers le retour en présentiel

C'est l'une des composantes de la troisième étape du déconfinement : la fin du 100% en télétravail, et le retour progressif des salariés dans les entreprises. Au Bureau de recherches géologiques et minières, à Orléans, seuls environ 10% des salariés étaient présents sur site durant le confinement, sur les 800 que compte le siège. Petit à petit, le BRGM va donc voir revenir les employés. "La réouverture va se faire extrêmement progressivement", souligne Thierry Winter, le coordinateur de la cellule de crise Covid.

C'est parti pour le retour en présentielle pour vous et vos équipes ?

On est prudent, comme on l'est depuis quasiment 18 mois, à savoir que cette ouverture va se faire extrêmement progressivement. L'État recommande qu'à compter du 9 juin, le présentiel sur sur site soit de deux jours, à compter du 1er juillet, de trois jours et à compter du 1er septembre, retour sur le régime de droit commun. En fait, au BRGM, on prend en compte non seulement les personnes qui ont des difficultés à revenir pour un certain nombre de phobies, des gens qui ont été cabossés par la crise, mais également des gens qui sont extrêmement pressés de rentrer en présentiel. Et donc, le dispositif que l'on fait, c'est qu'à compter de la présente semaine, les gens qui étaient en télétravail ont la possibilité de venir non plus un jour en présentiel, mais deux jours aux présentiel. Et c'est bien une possibilité, c'est dans leurs mains. Donc on verra bien ce que ça donne, on a des compteurs qui nous permettent de savoir combien de personnes sur le site.

Thierry Winter est le coordinateur de la cellule de crise Covid au sein du BRGM. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

A compter de la semaine prochaine, et ce, jusqu'au 1er juillet, sur les deux jours, les personnes seront obligées de revenir un seul jour sur le site, l'autre jour, à la discrétion, comme ils l'entendent. À compter du 1er juillet, alors que l'Etat recommande d'avoir trois jours de présentiel sur site, nous amenons également une souplesse, et ce, jusqu'à la fin août avec deux jours de présentiel obligatoires et un jour à discrétion. Ceux qui veulent venir peuvent venir, ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas.

Vous mettez également en place des règles, pour éviter que trop de monde soit sur site ?

Ce que l'on a pu voir au cours des dernières semaines et des derniers mois, c'est que les gens venaient pendant leur jour de présentiel, soit le mardi, soit le jeudi, en très grande majorité, et le lundi, le mercredi, le vendredi, il n'y avait quasiment personne. Là, ce que l'on veut, c'est lisser. Donc on a mis une jauge à 50% des effectifs par unité. Ce qui veut dire que dans une unité, il ne peut pas y avoir plus de 50% de gens télétravaillant qui viennent en même temps sur le site. Il y a des roulements à mettre en place.

Vous avez donc des salariés qui sont impatients, et d'autres qui ne le souhaitent pas ?

On a un peu toutes les situations, mais ça, on l'a déjà vécu depuis 18 mois avec, à chaque nouveau changement de posture, que ça soit du confinement ou du déconfinement, de grandes difficultés pour certains de nos collègues, et de plus en plus d'ailleurs, à basculer immédiatement dans une autre posture. C'est pour ça qu'on met beaucoup de souplesse. En parallèle, on a une écoute toute particulière pour des gens qui ont des grandes difficultés. Il y avait des collègues qui, en plein confinement, étaient en train de déprimer chez eux : on a autorisé leur présence, au même titre que les gens qui étaient là en présentiel permanent pour des questions de services généraux, etc, parce que ça devenait infernal chez eux, soit pour des raisons psychologiques, soit pour des raisons familiales, soit tout simplement parce que les moyens technologiques en termes de réseau informatique ne leur permettaient pas de travailler. A chaque fois, on fait du sur mesure. On essaye d'être très attentif aux personnes qui sont les plus fragiles dans les périodes que nous vivons ou dans les transitions d'une posture à l'autre.

Je suppose aussi que rien qu'au niveau des bureaux et des couloirs, vous avez dû mettre en place le protocole sanitaire ?

Au niveau des bureaux, bien entendu, dès qu'on est ensemble, on a le masque et on se tient à une certaine distance. Vous avez pu voir qu'à l'entrée de chaque bâtiment, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Dès qu'on rentre dans un bâtiment, dès qu'on en sort, dès qu'on a été dans un autre bureau, on a immédiatement à proximité un distributeur. Bien évidemment, les masques ont été distribués à l'ensemble des personnes, et on est en train de mettre en place des casques audio pour les visioconférences parce que parfois, c'est un peu un peu lourd et un peu compliqué. On est passé de 50% de portabilité d'ordinateurs à quasiment 100% et on est en train de faire la même chose pour nos stagiaires et nos alternants, etc. Donc voilà, il y a déjà des petites choses comme ça qui sont mis en place au fur et à mesure qui permettent le télétravail d'une manière plus confortable qu'avant, et très clairement, ça va être une mutation culturelle dans la manière dont on va travailler à l'avenir

C'était important pour le BRGM que les salariés reviennent au moins en partie en présentiel.

C'est important pour deux raisons. On s'aperçoit que certaines catégories de personnes se désociabilisent au fur et à mesure, à distance. On a un certain nombre de signaux faibles qui le montrent, quand lors des réunions d'équipe, les gens ne parlent plus, lorsqu'ils ne viennent même plus, lorsque les mails deviennent extrêmement laconiques. Donc on s'aperçoit qu'il y a une souffrance. Il y a des gens qui sont cabossés, et sur lesquels il faut faire particulièrement attention. On a même des alertes de risques psycho sociaux qu'on prend avec beaucoup de beaucoup d'attention, de prudence, et on est très à l'aguet des signaux faibles en la matière pour pouvoir les traiter de manière anticipée.

Et puis le télétravail, cela peut avoir du bon. Vous avez décidé de passer un accord d'entreprise autour du télétravail et lui va prendre le relais à la fin du confinement.

La notion de travailler sur le télétravail était déjà engagée avant la pandémie, donc ça date plutôt de 2019. Un accord a été signé pendant la pandémie, qui modifie sensiblement l'accord de télétravail préexistant et qui permet une dizaine de jours de télétravail par par mois, soit de l'ordre de 50% avec un certain nombre de conditions de mise en œuvre, qui sont simplement des raisons de service le plus souvent. Cela va être assez intéressant de voir qui va demander de basculer sur ce télétravail. Il y a des gens qui vont le réclamer à cor et à cri parce que c'est pour eux extrêmement confortable, de travailler chez eux, plus productifs, plus intéressants, moins de transports, moins de stress, et puis, il y en a d'autres qui vont surtout pas le vouloir, parce que pour eux, ça a été une souffrance de rester chez eux et qui vont continuer à être en présentiel. On verra bien, mais ça va être assez intéressant. Mais de toute façon, il me semble que si nous n'avions pas eu la pandémie, cet accord de télétravail aurait peut être eu moins de succès.