Au camping de Châteauroux, l'hiver n'arrête pas les amateurs de vie au grand air

Même au cœur de l’hiver, le camping de Belle-Isle à Châteauroux continue d'accueillir du monde. Moins qu'en été, mais on y croise quelques irréductibles du camping-car et de la vie au grand air.

Le camping de Belle-Isle à Châteauroux fait partie de ceux qui sont ouverts à l'année. Ils ne sont pas nombreux, moins de 10% des quelque 8.000 campings que compte la France, selon les chiffres de la fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes. Il accueille en ce moment une poignée de touristes, comme Hélène et Babette. Les deux femmes viennent d'arriver de Gironde, pour trois jours. Elles viennent rendre visite à leur famille. Mais le camping, même en hiver, n'est pas un choix par défaut pour elles. "Ca ne nous fait pas peur, confirme Hélène, on est habituées, c'est la deuxième fois qu'on loue un mobil-home ici. C'est vrai, ça n'est pas comme en été, mais on vient voir nos proches. Et puis on a la télé, internet, on va s'occuper".

Babette et Hélène séjournent au camping le temps de rendre visite à leurs proches installés en Berry © Radio France - Sarah Tuchscherer

Vivre en nomade

Catherine et Didier ont garé leur camping-car à quelques mètres de là. Pour les deux Nordistes, ce type d'hébergement est un choix de vie. Ils passent une partie de l'année dans leur maison en Tunisie, et quand ils reviennent en France, c'est pour vivre en nomade. "On est en vacances toute l'année, le camping en hiver, ça n'est pas gênant", explique Catherine. Son mari enchaîne : "On fait de la marche, moi qui suis pêcheur je vais pêcher. Madame aime lire... et quand il fait mauvais, on fait la sieste !" Le couple a décidé de passer le réveillon de la St-Sylvestre à Belle-Isle, dans son camping-car. Ils ont commandé un menu dans un restaurant chinois. Une autre façon de voyager.