Au camping de la Venise Verte, "pour l'instant la saison a très bien démarré"

Les vacanciers profitent dans le marais poitevin. Nous sommes en plein dans les vacances de printemps, accompagnées en ce moment par de jolis rayons de soleil. De quoi donner le sourire aux professionnels deux-sévriens du tourisme comme au camping de la Venise Verte à Coulon. "Pour l'instant la saison a très bien démarré. On était quasiment complet pour le week-end de Pâques et là les gens arrivent avec des réservations de dernière minute", constate Nadège Mandin, la co-gérante.

Autre constat : le retour des touristes étrangers. "On a beaucoup d'Anglais sur le camping. On a aussi énormément de réservations de Belges, Néerlandais. Ça fait vraiment plaisir après ces deux années un peu compliquées", poursuit la responsable. "Maintenant on croise les doigts pour que tout se passe bien et que ça continue comme ça".

Des hausses de salaire pour les saisonniers

Nadège Mandin qui se réjouit aussi d'avoir trouvé le personnel saisonnier nécessaire, notamment pour cet été. "Le recrutement a été assez délicat cette année, a priori c'est un peu partout donc on a publié sur les réseaux sociaux, le Bon coin... Pour attirer, ça passe aussi par le salaire donc on a décidé de les augmenter entre 5 et 15%. C'est important, le coût de la vie augmente et pour venir travailler il faut utiliser la voiture. Et puis à un moment donné il nous faut du personnel. Si on n'a pas notre équipe cet été on n'ouvrira pas le restaurant. Il faut trouver des solutions et on s'est dit que c'était la meilleure", explique-t-elle.