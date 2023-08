Au camping du domaine de Massereau à Sommières, les toutous ont aussi droit à des vacances

Dans les allées du camping du domaine de Massereau, à l'ombre des pins, il n'est pas rare de croiser des chiens en laisse, comme Ragnar, un husky de deux ans, habitué des lieux. Son propriétaire n'est autre que le directeur adjoint, "Ici, vous avez plusieurs équipements pour les toutous, dont une zone pour qu'ils puissent courir en liberté, une canidouche pour les rafraîchir, et même un kit de bienvenue avec une gamelle et des friandises" détaille Maxime Jacquet. Toutes ses prestations ont été mises en place, il y a deux ans lors de l'agrandissement du site.

ⓘ Publicité

Une canidouche pour rafraichir les chiens après une balade © Radio France - Adèle Chiron

Un concept qui séduit de plus en plus de vacanciers. Dans ce camping, ils sont environ 15 % à venir avec leur compagnon à quatre pattes. Emmanuel, est en vacances pour la première fois à Sommières, avec son Spitz nain de trois ans, "On ne part jamais sans lui, il fait partie de la famille. On regarde toujours sur Internet les campings qui acceptent les chiens". Dans un bungalow, un peu plus loin, Marilyne et Olivier sont venus rendre visite à des amis, "Nous habitons dans les Yvelines et nous partons toujours avec notre chien. C'est chouette, car on fait plus de balades dans une région avec de beaux sentiers."

Pour que la cohabitation se passe dans le calme, il y a tout de même quelques règles à respecter : "Au sein du site, le chien doit être tenu en laisse, il y a des sacs à disposition pour les déjections et nous n'acceptons pas les chiens de catégorie 1, pitbull ou mastiff".

Marilyne et Olivier, venus en vacances avec leur toutou de six ans © Radio France - Adèle Chiron

Labelisé Qualidog

Le camping est répertorié sur le site internet Emmenetonchien .com tout comme d'autres campings en France. Il décerne le label Qualidog à tous les établissements "Dog friendly" et c'est le cas du domaine de Massereau. Cela permet donc aux futurs touristes de savoir à l’avance combien de chiens sont acceptés, de quelles tailles, et quels sont les services réservés aux toutous.

loading