Au centre d'accueil de Gérardmer, les réfugiés ukrainiens continuent d'apprendre la vie en France

Une semaine après le début de la guerre, début mars, Lusinié fuyait Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ce jeudi, presque 5 mois après l'ouverture du conflit russo-ukrainien, elle ne compte pas rentrer au pays, pour l'instant. Elle fait partie de la quinzaine de réfugiés accueillis en ce moment au centre de Gérardmer. "J'attendais mon fils resté en Ukraine, c'est à ce moment là que je devais trouver une solution pour rester au centre d'accueil, pour être là à son arrivée", explique-t-elle. Elle a donc trouvé un travail directement sur place.

Travailler, en attendant de rentrer

La fédération médico-sociale (FMS), en charge du centre d'accueil, lui a proposé un poste de maîtresse de maison sur place. Elle gère tout ce qu'elle peut au quotidien, avec ses compatriotes accueillis à Gérardmer. "Au nom de tout le monde, je remercie ceux qui nous aident !" Depuis début juin, son fils est même arrivé dans les Vosges, mais elle compte continuer son travail. "Ça se passe très bien mais j'espère que son contrat se terminera bientôt, parce que son souhait, c'est de rentrer", confie Stéphanie Morel, la directrice de la FMS. Mais son contrat prendra fin le 15 août, date à laquelle le centre sera transféré à Saint-Dié, dans un lieu encore inconnu pour l'instant.

Comme Lusinié, ils sont 534 dans les Vosges à être actuellement réfugiés, dont 206 mineurs. Parmi ces enfants, 171 seront à l'école, au collège ou au lycée en septembre prochain. "L'accueil massif quasi inopiné que l'on a pu connaître n'est plus de mise. On est dans une autre situation", explique Yves Séguy, le préfet des Vosges. Le but est donc désormais de trouver des solutions sur le long terme, le temps que ce conflit perdurera.