Au Centre Loisirs Jeunes de Reims, les ados apprennent à faire de la trottinette électrique avec la police

Alors qu'un enfant sur dix ne part pas en vacances, selon une étude de l'INSEE publiée en mars dernier, le Centre Loisirs Jeunes de Reims, situé entre les quartiers Neufchâtel et Orgeval, accueille 80 jeunes de 10 à 17 ans, chaque jour, en juillet et en août.

ⓘ Publicité

Ils font du sport, des balades ou encore des activités nautiques au Lac du Der. Le tout, encadrés par des animateurs, et des policiers. Le CLJ œuvre à la prévention de la délinquance, via des activités ludiques. Le mardi 25 juillet, les adolescents ont notamment participé à une action de sécurité routière, autour de l'usage de la trottinette électrique,

Rappeler les règles de sécurité

Après une piqûre de rappel sur les règles de sécurité autour de l'usage de la trottinette électrique, sous forme de questions réponses entre les jeunes et un brigadier de police, la douzaine de jeunes s'approche d'Enzo, animateur, qui leur fournit des équipements, "des genouillères, des casques et des gants", notamment.

Une douzaine de jeunes du CLJ de Reims ont revu les règles de sécurité concernant les trottinettes électriques avec la police nationale. © Radio France - Marine Protais

Une fois équipés, le groupe peut rejoindre le terrain multisport, à l'extérieur, transformé, pour l'occasion, en parcours avec des plots. "Vous respectez tous les espaces de sécurité, je ne veux pas vous voir vous coller !", lance le brigadier de police Frédéric Pétré.

À lire aussi Le danger des trottinettes électriques, des pistes pour améliorer le bien-vivre ensemble

Le casque "ça saoule, on ne peut pas bien se coiffer"

Directeur adjoint du Centre Loisirs Jeunes de Reims, Frédéric Pétré surveille scrupuleusement les jeunes, qui enchaînent les tours de piste. "Les trottinettes électriques prennent de plus en plus de place dans la circulation de tous les jours. Au début, elles étaient utilisées comme un jouet, mais maintenant, c'est entré dans les réglementations, vu les accidents récents", explique le policier.

Le brigadier de police Frédéric Pétré organise régulièrement des activités de prévention de la délinquance au Centre Loisirs Jeunes de Reims. © Radio France - Marine Protais

Il souhaite notamment rappeler aux jeunes "qu'on ne les utilise pas n'importe comment, qu'on ne monte pas à deux dessus, qu'il faut respecter la réglementation routière". Et les jeunes semblent avoir compris les règles, d'autant qu'ils ont découvert qu'en cas d'infraction, étant mineurs, ce sont leurs parents qui risquent une amende.

"Quand j'aurai une trottinette électrique plus tard, je ferai plus attention", promet Marwa, 12 ans. "Moi j'ai appris les protections qu'il fallait utiliser", renchérit Adam, du même âge. "Le casque, les gants", précise Shérine, qui, elle, ne s'en cache pas, ne compte pas remettre un casque une fois sortie de l'exercice, "parce que ça saoule, on ne peut pas bien se coiffer".

Recréer du lien entre les jeunes et la police

Au delà des activités sportives, éducatives et ludiques, le préfet de la Marne, présent lors de cette opération de sécurité routière, estime que ce centre de loisirs permet également de "rapprocher les jeunes de tous les quartiers de Reims et la police nationale".

"Les trois fonctionnaires de police permanents jouent un rôle éducatif et un rôle de transmission des gestes responsables et des valeurs de la République qui constituent le vivre-ensemble", souligne Henri Prévost. D'autant qu'ils sont clairement identifiés, puisqu'ils portent un t-shirt siglé "police nationale", donc "les jeunes savent que ce sont des policiers", et la cohabitation semble "très bien" se passer.