Au Centre Pompidou, les enfants impriment des bonbons en 3D

C'est l'attraction de la rentrée à l'espace enfant du Centre Pompidou, une imprimante 3D à bonbons.

La rentrée de La Fabrique, un espace réservé aux enfants où l'on découvre des machines assez sophistiquées au Centre Pompidou, sera sous le signe du design culinaire. La programmation jeune publique est présentée gratuitement ce weekend à Paris. Pour les enfants âgés de neuf à douze ans, un atelier est déjà assuré d'un certain succès : l'atelier d'une imprimante 3D à bonbons.

143 formes de bonbons

Élias, 9 ans, vient de créer une araignée à la fraise. C'est lui qui a choisi le motif et même le goût de son bonbon grâce à une tablette numérique. Ce petit miracle de technologie a été inventée et prêtée, par l'entreprise Lutti. "C'est du bonbon qui est chauffé à température pour pouvoir être coulé et imprimé directement. Il gélifie instantanément." explique David, le responsable de l'imprimante. 143 formes en tout genre sont disponibles et même personnalisable. "On peut même ajouter des messages, dessiner une forme soi-même ou alors partir d'une image ou d'une photo" précise le technicien. Tellement ludique, qu'un enfant de neuf ans peut donc le faire tout seul.

La Fabrique propose aussi de découvrir une machine à découpe laser. © Radio France - Valentine Letesse

Comme une feuille de papier à la sortie de l'imprimante, le bonbon imprimé est chaud. Le conseil de Louise, 9 ans et demi, c'est donc "d'attendre un peu pour avoir un bonbon normal' " explique la petite fille. Les parents aussi sont séduits, "on voit carrément la création du bonbon. C'est du sur-mesure" s'étonne Hector.

Mais attention, le but, ce n'est quand même pas de manger toute la journée rappelle Christine Herpe-Mora, mais de montrer aux enfants que "la technologie est au service de l'art. La machine en tant que t-elle nous intéresse pas vraiment, c'est ce qu'on peut en tirer qui nous intéresse" explique la chef de projet au Centre Pompidou. France bleu aussi a essayé et on confirme : le bonbon c'est tout un art.