Au centre social de Redon, les salariées ont droit à un congé menstruel

Le congé menstruel, un aménagement encore très rare en France. Quand il existe, c’est seulement à l'initiative de l'employeur, car il n’y a, pour le moment, aucun cadre légal, aucune loi. Contrairement à l’Espagne où les députés ont adopté définitivement en février, un projet de loi créant un congé menstruel. Une première en Europe.

Une première à Redon

À Redon aussi, c'est une première. C’est même une première en Bretagne de cette ampleur. Puisqu’au centre social Confluences , depuis le 1er avril, les salariées peuvent utiliser 12 jours de congés par an, en cas de règles douloureuses, dans la limite de deux jours consécutifs. Pas besoin d’un arrêt médical, ni d’un accord de l’employeur. Un simple appel ou SMS au directeur, la veille ou le matin même, suffit. La salariée peut alors télé-travailler de chez elle ou, si c’est trop contraignant, se mettre en arrêt, sans perte de salaire. C’est le centre qui prend en charge ce jour de congé menstruel.

Le directeur Lionel Lagoute, la secrétaire du CSE Émilie Dahar et Lucie Guérin, une animatrice du centre social Confluences de Redon. © Radio France - Eric Bouvet

Le congé menstruel, une évidence

Émilie Dahar, secrétaire du CSE, se souvient que les tabous ont été très vite levés au sein du Conseil d’Administration : "On a même des hommes qui disaient que leur épouse ou leur fille pouvaient être concernées et qu'effectivement, il était temps que ça évolue". Et c’est plus qu’une évolution pour Lucie Guérin, animatrice salariée au Centre Social, c’est un changement de paradigme : "On nous a toujours appris que c'est normal de souffrir pendant ses règles. Et en silence. Alors que ce n’est pas normal. Ça concerne une semaine de travail sur quatre, donc une semaine de souffrance par mois, c'est énorme !". Alors ce congé, c’est une évidence pour le directeur Lionel Lagoute qui ne redoute, ne constate, aucun abus. "On voit qu'il y a très peu de congés qui sont pris pour un enfant malade, alors qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'enfants". Et effectivement, en un mois et demi, deux jours de congé menstruel ont été pris.

