Au chantier international de Béceleuf, des travaux et des rencontres

Ils viennent du Japon, du Mexique, du Mali ou encore d'Espagne. Neuf jeunes de quatre continents participent en ce moment au chantier international de Béceleuf dans les Deux-Sèvres. Ils ont entre 18 et 32 ans et participent à la rénovation du gîte de Rochard. Cela fait 15 ans que ce chantier est organisé chaque été.

"Tous les intérieurs ont été refaits par les jeunes au fil des années", raconte Dominique Faucher, président de l'association Camping club des Deux-Sèvres propriétaire du gîte. Là, le pignon extérieur ouest est terminé. Il y a encore un peu de travail dans la cuisine. "On nettoie un peu et on va peindre les murs", explique en espagnol Marta, 25 ans. Cette étudiante est là pour "rencontrer des gens, vivre de nouvelles expériences et connaître la région car je ne connaissais pas".

Les jeunes travaillent à la rénovation de la cuisine. © Radio France - Noémie Guillotin

Car si la matinée est consacrée aux travaux, avec une pause à 11 heures où le public est d'ailleurs invité à venir, l'après-midi "ils vaquent à leurs occupations. Quand il y avait la canicule, beaucoup faisaient la sieste. Après ils sont allés à Niort, à La Rochelle, dans le marais poitevin...", précise Dominique Faucher.

A 11 heures, c'est la pause ! © Radio France - Noémie Guillotin

Ce n'est pas un chantier seulement sur du bâti, c'est aussi un chantier sur les relations humaines

15 ans après le démarrage des chantiers, le gîte est-il bientôt terminé ? Dominique Fauchet répond en se remémorant une parole de Christian Bonnet, ancien maire de Coulonges-sur-l'Autize. "Il m'avait dit 'tout ce que je te souhaite c'est que le chantier ne se termine jamais' avec l'idée que ces rencontres avec les jeunes, les connexions qui peuvent se faire avec les locaux de Béceleuf, Ardin, Coulonges, que tout ça perdure le plus longtemps possible. Ce n'est pas un chantier seulement sur du bâti, c'est aussi un chantier sur les relations humaines".

Depuis le début de l'aventure, le chantier de Béceleuf a accueilli 170 jeunes de 36 nationalités différentes.