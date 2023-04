Au château de Langeais, un plan de sécurité incendie pour faire face aux pires scénarios

Quatre ans aujourd'hui qu'un incendie se déclarait dans la cathédrale Notre Dame de Paris. Depuis, la sécurité du patrimoine est devenue prioritaire : lundi dernier, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a même annoncé amplifier le "plan sécurité cathédrale". Il a déjà permis, avec 25 millions d'euros, de sécuriser les édifices en 2021 et 2022. Mais il n'y a pas que les édifices religieux qui peuvent être en proie aux flammes. Les châteaux déploient de plus en plus des plans de sécurisation détaillés pour prévenir les incendies. C'est le cas au château de Langeais, où le plan Eta.Ré a été réalisé en collaboration étroite avec les pompiers.

Le point sensible du château de Langeais se trouve dans les combles, faits d'une immense charpente d'époque médiévale, dans un état impeccable. Le problème : c'est ici qu'un incendie aurait le plus de chance de se propager. Il y a déjà une douzaine de détecteurs de fumée. Sandrine Durand, la directrice du château de Langeais raconte la complexité pour les pompiers d'y accéder, "le château de Langeais est situé en centre-ville. Et donc, il n'est pas du tout facile d'accès. Maintenant, c'est écrit de manière à ce que les pompiers n'aient pas la surprise d'essayer de rentrer et de ne pas pouvoir." Un dispositif en cas d'incendie était bien-sûr déjà en vigueur, mais celui-ci rentre dans les détails et, surtout, informe les soldats du feu sur l'architecture du bâtiment.

La charpente d'époque médiévale. Véritable "point sensbile", ici, une douzaine de détecteurs de fumée sont installés. © Radio France - Laurette Puaud

La charpente du château, en état impeccable © Radio France - Laurette Puaud

Un édifice pas comme les autres

Le château est d'époque médiévale avec un pont-levis qui est fermé tous les soirs. Autre difficulté, il y a des dizaines de jeux de clés. Un édifice comme celui-ci est donc un vrai casse-tête pour les soldats du feu. Ce plan Eta.Ré prévoit tous les cas de figure. Finalisé début mars, il fait bien évidemment état du pire scénario envisageable pour le château, mais il soulage la directrice. "Toutes les solutions sont imaginées et donc là, tout est indiqué pour se dire "Voilà, je n'ai pas de moyens, j'ai personne, comment je fais pour rentrer dans le château ?""

Pour entrer dans le château de Langeais, il faut traverser un pont-levis, fermé tous les soirs. © Radio France - Laurette Puaud

Un patrimoine à protéger

D'autant que dans ce château, il y a aussi des œuvres à préserver en cas d'incendie. Des meubles, des tableaux... Mais le château de Langeais dispose d'une collection de tapisseries singulières. Le plan donne donc aussi des consignes sur ce point. Sandrine Durand explique ce qui peut arriver, bien-sûr, dans les pires des scénarios. "Avec les tapisseries, c'est assez facile parce que finalement, elles sont attachées avec du velcro et il suffit de les décrocher, les rouler et les balancer éventuellement, et ce, même s'il ne faut pas, par une fenêtre. Mais c'est beaucoup plus délicat quand il s'agit bien évidemment d'un meuble ou même de choses beaucoup plus lourdes ou encombrantes qu'on ne peut pas forcément sortir." Pour ce deuxième point une autre consigne serait donnée : couvrir les meubles pour les protéger le plus possible.

Si l'incendie à Notre-Dame de Paris n'est pas la cause de ce nouveau plan, la directrice l'admet, il a entraîné une prise de conscience dans le secteur des monuments historiques.

Il y a un an, des tests ont été réalisés par les pompiers pour vérifier la bonne accessibilité du château et comprendre ses complexités. Les équipes du château ont déjà fait des exercices d'évacuation. Elles en referont prochainement pour appliquer les consignes du nouveau plan.

