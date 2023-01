Au château de Lassay, on va tenter l'impossible pour sauver le houx le plus gros et le plus vieux de France

Un coup dur au château de Lassay. Un arbre, qui se trouvait dans la cour, a été coupé en deux la semaine dernière, c'est la tempête Gérard qui en est responsable. Et cet arbre, les propriétaires y tiennent particulièrement car il symbolise la pérennité des lieux confie à France Bleu Mayenne Cécilia de Montalembert. Il s'agit d'un houx vieux de plusieurs siècles. Il avait été répertorié comme le plus gros et le plus vieux de France. Des spécialistes vont être appelés pour tenter de réparer les dégâts et pour tenter de le sauver.

