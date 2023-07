Au château de Villeneuve-Lembron, le don du sang dans un monument historique

Des peintures murales du XVIe siècle comme décor pour un don du sang. Le château de Villeneuve-Lembron accueillait ce vendredi 28 juillet l'établissement français du sang (EFS) et les donneurs dans sa salle des blasons.

Un partenariat entre l'EFS et le centre des monuments nationaux pour inciter les donneurs à visiter les monuments et les touristes à donner leur sang. "On essaye de miser sur l'attractivité des lieux pour attirer un nouveau public", explique Caroline Pasquier, chargée de communication pour l'établissement français du sang dans le département du Puy-de-Dôme.

Le château de Villeneuve-Lembron a reçu une journée don du sang le vendredi 28 juillet 2023. © Radio France - Evan Lebastard

Trouver des donneurs même pendant les vacances

Comme tous les étés, la période est critique pour les stocks de sang. Les vacances scolaires ne sont pas propices pour attirer les donneurs. "Les maladies, elles, ne prennent pas de vacances et on a toujours besoin de poches tous les jours", insiste Caroline Pasquier.

Un partenariat gagnant aussi pour les monuments qui voit de nouveaux visiteurs débarquer. Comme Alexandra, pourtant voisine de quelques kilomètres du château mais qui n'était jamais rentrée, "c'est une belle découverte" explique la Puydômoise habituée du don du sang.