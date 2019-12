Au CHU de Bordeaux le père Noël est un biker

15h00 au CHU de Bordeaux, les rennes rugissent sur le parking, des centaines de pères Noël débarquent à l'hôpital sur leurs montures d'acier. C'est la 9ème édition du Noël des motards organisée par l'association Trike'n'bikes en collaboration avec les Blouses Roses du CHU.

A leur tête Benoît Gallois. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser cette distribution de cadeaux aux enfants malades. Les bras chargés de paquets les motards organisent une immense chaîne humaine pour amener tous les cadeaux à l'intérieur.

Il y a 9 ans on était 150. Aujourd'hui on est 1380 avec des motards qui viennent du Doubs, de l'Isère et d'un peu partout malgré la pluie