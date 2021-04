Au CHU de Caen, le centre de vaccination tourne à 1000 injections par jour, "proche d'un vaccinodrôme"

Le centre de vaccination du CHU de Caen-Normandie a atteint sa vitesse de croisière : 1000 injections par jour environ, soit plus de 5000 par semaine. Le CHU pourra encore ouvrir des créneaux de vaccinations supplémentaires, comme ce weekend avec les forces de l'ordre et enseignants.

Les centres de vaccination, Jean Castex sait y faire. Il en visite presque un par jour ces derniers temps, aux quatre coins de la France. Ce vendredi, c'était le Calvados. Et le CHU de Caen. Il entre dans un box de vaccination, où une patiente s'apprête à recevoir une injection. Autour de lui, une nuée de conseillers, de photographes, de caméras et de micros : "C'est très discret, voyez", ironise le Premier ministre. La dame a pris rendez-vous au mois de février : "C'est la première ou la deuxième injection ?", il lui demande. "La deuxième ? Ah, mais ça va très vite, c'est très bien, ça !"

Plus de 1000 vaccinations par jour

Si des vaccinodrômes ont ouvert depuis quelques semaines, au Havre, ou à Rouen, la préfecture du Calvados s'est toujours défendue d'en vouloir un. Elle a choisi une stratégie plus proche des petites communes, avec quinze centres de vaccination répartis dans le département. Mais le centre du CHU de Caen est devenu, presque de fait, un vaccinodrôme : "Jeudi, on a fait plus de 1000 vaccinations", explique le directeur général du CHU Frédéric Varnier. "On en fait plus de 1000 par jour désormais, ce qui fait de nous l'un des plus gros centres de la région Normandie".

"On est sur un ordre de grandeur qui s'approche d'un vaccinodrôme, avec sur la semaine entre cinq et six mille vaccinations", ajoute-t-il. C'est le rythme de croisière. Et l'hôpital pourra faire encore un peu plus à la marge, en ouvrant davantage de créneaux de vaccination le weekend.