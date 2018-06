21000 Dijon, France

Alors que ce vendredi 22 juin 2018 c'est la journée nationale du don d'organes, une journée pilotée par l'agence de biomédecine, France Bleu Bourgogne vous propose un focus sur les greffes de reins. A Dijon les délais pour bénéficier d'une transplantation seraient extrêmement longs: plus de 28 mois selon Renaloo, une association nationale de malades du rein -dialysés et greffés- qui pointe du doigt de très fortes disparités régionales.

Mieux vaut être Normand que Dijonnais ou Parisien

C'est ainsi, toujours, selon Renaloo, qu'à Besançon ces délais seraient encore plus long: plus de 36 mois d'attente. Tandis qu'à Paris les patients devraient patienter 5 ans parfois. Bref si vous avez besoin d'une telle greffe, mieux vaux être Normand, puisque à Caen les patients seraient transplantés au bout de seulement 13 mois.

Attention aux chiffres!

Pour le professeur Christiane Mousson du service néphrologie du CHU de Dijon, grande spécialiste de la question, ces chiffres ne veulent pas dire grand chose. "Bien sûr qu'il y a des régions de France où les délais d'attente peuvent être plus courts mais il convient également de prendre en compte le nombre d'organes prélevés ou le profil des patients en attente de greffe c'est pour cela qu'il ne faut pas se focaliser sur un chiffre" explique la spécialiste. "Parce que certains patients ont hélas des dossiers médicaux qui rendent la greffe difficile, ce qui peut les faire attendre plus longtemps que d'autres".

"Il faut être extrêmement prudent" selon le professeur Christiane Mousson

Bref, c'est un ensemble de paramètres qui doit être pris en compte dit le professeur Christiane Mousson. "Tout cela doit être analysé individuellement. Tous les patients ont le droit d'être greffés. Nous sommes là pour que tous les malades aient accès aux soins. Voilà pourquoi, au regard de tous ces éléments, il faut être extrêmement prudent".

Le problème c'est "le rein local" selon Clotilde Genon de Renaloo

Dans le collimateur de Renaloo, le système dit du "rein local" qui régit depuis les années 70 l'attribution des greffons au niveau Français. Les explications de Clotilde Genon coordinatrice de l'association. "C'est à dire que sur un donneur décédé lorsque l'on va prélever deux reins, il y en a un qui va être collectiviser au niveau national et l'autre rein qui va être attribué au centre où a eu lieu le prélèvement et du coup il va contourner toutes les règles d'attribution prioritaires déterminées au plan national" détaille Clotilde Genon. Renaloo plaide afin que les deux reins, prélevés sur un défunt, soient désormais collectiviser au niveau national.

"Cela créé des iniquités"

Cela permettrait de réduire les files d'attente d'après Clotilde Genon de Renaloo. "Oui tout à fait et cela permettrait surtout de rendre le système équitable parce qu'un patient qui est dans une région et qui attend depuis une dizaine de mois -quand il sait qu'un patient dans une situation similaire va attendre beaucoup moins longtemps- cela créé forcément des iniquités".

"Quand on parle de moyenne cela n'a pas de sens" selon Michel Éloy, un greffé Dijonnais

Michel Éloy, un habitant de Fontaine-lès-Dijon, fait partie de l'association "France Rein". Il n'est pas d'accord avec cette analyse. Lui même greffé des reins, il sait de quoi il parle! "Nous avons un patient qui vient d'être greffé au bout de deux mois d'attente. Moi par exemple j'ai été greffé au bout de 8 jours d'inscription. C'était il y a 19 ans. A l'époque il y a des gens qui attendaient trois ans, quatre ans parfois! Quand on parle de moyenne, cela n'a pas de sens".

La ministre de la santé alertée

Toujours est-il que chaque année en France le nombre d'insuffisants rénaux augmente d'environ 3%. Et les greffes de reins explosent ces dernières années: il y en a eu 2 900 en 2007 et plus de 3 615 en 2016. En 2017, 67 patients ont bénéficié d'une transplantation rénale au CHU de Dijon tandis que 280 patients étaient en attente. Ils étaient 17 700 en 2016 en France à attendre une opération. Renaloo à l'origine de cette enquête a saisit le Défenseur des Droits et la Ministre de la Santé Agnès Buzyn pour mettre fin à ces disparités.

Ce vendredi 22 juin 2018 vous retrouverez nos "Trois Idées Reçues" consacrées au don d'organes: 1/ aux vues de la loi tous les Français sont donneurs par défaut; 2/ le prélèvement n'est pas autorisé si la famille du défunt n'a pas été consultée; 3/ on ne peut pas prélever une personne qui prenait un traitement médicamenteux. C'est Jean-Paul Pittet de l'association ADOT 21 qui y répond à 7h12 et 8h42. Interview à (ré)écouter ci dessous.

