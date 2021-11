Au CHU de Limoges, les infirmiers anesthésistes déclenchent le « bloc mort »

Les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE) du CHU de Limoges sont en grève ce mardi 9 novembre 2021. Le mouvement répond à l’appel de la fédération Santé et Action Sociale CGT, lancé le 2 novembre. Leur revendication : obtenir une reconnaissance statutaire et salariale de leur profession.

« CHU de Limoges, infirmières anesthésistes en colère ». Ce mardi, une cinquantaine de blouses bleues et vertes s’est tenue debout devant le CHU de Limoges pour réclamer une reconnaissance de leur profession à la hauteur de leur niveau de formation, d’autonomie et de responsabilité professionnelle.

Des statuts inégalement reconnus

« Notre bac+5 nous confère la possibilité d’intervenir non seulement en anesthésie, mais aussi en réanimation, de prendre en charge la douleur et même de faire du SMUR, et pourtant le gouvernement ne reconnait pas les compétences inhérentes à notre diplôme », déplore Christel Gropas, infirmière anesthésiste en grève. La reconnaissance dont il est question ici, c’est celle du statut d’assistant médical en pratique avancée (AMPA). « Si l’on suit les nouvelles grilles hors Ségur cela représenterait pour moi 200 à 300 euros de plus par mois », souligne Sébastien Boyer IADE à Saint-Junien.

Une crainte d'extinction de la profession

En parallèle, la création en 2018 du statut d’Infirmier de pratique avancée (IPA) pour combler les déficits dans les hôpitaux, nourrit un sentiment d’injustice chez les IADE. Celui-ci élargit les domaines de compétences des infirmiers généralistes et leur accorde un degré d’autonomie de pratique que les IADE n'ont pas. « Le métier d'IPA tronçonne notre diplôme et dispose d'une reconnaissance en responsabilités et salariale auxquelles nous n'avons pas accès alors que nous disposons d'un niveau de formation supérieure... C'est incompréhensible » ajoute Christel Gropas.

Un sentiment d'invisibilité

Une pilule difficile à avaler, alors que les IADE ont été largement mis à contribution lors la crise sanitaire.« Et le pire dans tout ça, c'est que les gens dans le grand public ne nous connaissent pas. Vous interrogez n'importe qui dans la rue, personne ne connaît les spécificités de notre métier. » insiste Christel Grospas. À Saint-Junien, comme à Limoges, 100% des Infirmiers anesthésistes étaient en grève. Raphaël Chassier, IADE au CHU de Limoges précise que « des IADE restent assignés pour les patients en état d'urgence ni les patients en cancérologie ». D'après la CGT, la grève devrait se poursuivre au niveau national jusqu'au 18 novembre.