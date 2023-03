Au CHU de Montpellier, les enfants malades vont aussi à l'école

Le rectorat et le CHU de Montpellier viennent de renouveler la convention qui les lie pour trois ans. Un contrat signé par Christophe Mauny, inspecteur académique de l'Hérault et François Bérard, directeur général adjoint du CHU de Montpellier.

L'objectif est de permettre aux enfants hospitalisés de pouvoir suivre une scolarité pendant les soins et ainsi avoir une "vie la plus normale possible" selon Christophe Mauny, l'inclusion c'est aussi lorsque l'Éducation Nationale se déplace à l'hôpital. Pour François Bérard, cela permet de "rassurer les enfants et les parents dans des moments douloureux sur leur avenir".

L'école dès 15 jours d'absence des enfants

Une dizaine d'enseignants prennent en charge les enseignements pour le primaire et le collège. Qutre professeurs des lycées Jules Guesde et Joffre viennent en renfort pour les lycéens.

L'idée c'est évidemment d'éviter un retard d'apprentissage à cause de la maladie mais pas seulement, "il est important, pour Nathalie Carrière, enseignante à l'hôpital*, que l'enfant se sente élève. Ils passent des examens comme les autres et ils ont des notes sur Pronote comme leurs camarades".

La prise en charge scolaire se fait à partir du moment où l'enfant est absent 15 jours. Tous les enfant sont pris en charge, ceux qui souffrent d'un cancer hospitalisé en hématologie-oncologie, ceux qui doivent bénéficier de dyalise, mais aussi les enfants malades en pneumologie et en gastroentérologie, les enfants hospitalisés en chirurgie pour des brûlures graves pour des complications de de péritonites.

Le CHU de Montpellier est le seul à pouvoir accueillir des dyalises pour les enfants

Le CHU de Montpellier est le seul de l'ex Languedoc Roussillon à avoir un service de dyalise pour les enfants avec un enseignement pour les accompagner.

C'est là qu'est accueillie Nirvana, 12 ans, élève de 6ème à Perpignan. Elle fait les trajets trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi depuis trois ans, "on refait les bases, dans les maths, le français, on refait tout de A à Z, et le lendemain, quand je vais à l'école à Perpignan, je leur dis ce que j'ai fait avec la prof de dyalise, comme ça, je suis pas perdue, vu que j'ai raté la moitié des cours avec ma maladie des reins". Pour sa maman, c'est précieux "c'est quand même lieux que l'apprentissage à distance avec le CNED".

Nathalie Carrière, l'enseignante s'adapte à l'enfant, à son état de forme, "s'ils sont trop fatigués, on ne fait pas. Et on intervient là où il y a besoin, en maths, en français ou en anglais, c'est selon". L'école se fait pendant la dyalise, "ça permet de faire passer le temps ! s'enthousiasme Nirvana, surtout quand j'en ai marre de rester assises trois heures pendant la dyalise. Et puis, avec les cours, je pense moins de temps sur les réseaux sociaux.

Des cours individuels très efficaces, "on est au plus près de l'enfant et on s'est rendu compte que même les enfants, hospitalisés en onco-hématologie, qui sont éloignés de l'école pendant plus de 6 mois, un an, ne redoublent pas. Ils arrivent même à valider leur Bac ou le Brevet".

Nirvana, 12 ans et sa maman © Radio France - Claire Moutarde

Pendant 6 mois, Caroline, 17 ans, a suivi les cours pendant ses dyalises, trois fois par semaine. Un apport essentiel pour cette élève modèle, "étant donné que je n'allais pas en cours le lundi après-midi, je loupais ma seule heure et demi de maths et donc je savais que j'allais faire des maths pendant ma dyalise. Ça ma beaucoup rassurée sachant que cette année, je passe mon Bac Pro ASSP, Accompagnement soin et service à la personne. Caroline parle au passé, car il y a une semaine, elle a pu bénéficier d'un don et d'une greffe de rein, "elle va pouvoir repartir à l'école toute la journée ! C'est une nouvelle vie qui commence, se réjouit sa maman Laëtitia*, c'est merveilleux !"

Caroline va malgré tout rester à l'hôpital plusieurs semaines encore pour surveillance, "j'espère que je vais pouvoir passer mon Bac en présentiel, mais au pire, je sais que je pourrai le passer ici, à l'hôpital. Je le sens bien".

