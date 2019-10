Au cimetière de Calais, on enterre les migrants morts depuis 20 ans

Calais, France

9 migrants ont trouvé la mort en tentant de gagner le Royaume-Uni depuis le début de l'année. Les deux derniers ont été retrouvés, sur la plage du Touquet, le lundi 14 octobre. Leur embarcation, partie du Calaisis, aurait dérivé vers l'Ouest avant de chavirer avec une vingtaine de personnes à bord selon des bénévoles qui viennent en aide aux migrants et qui ont recueilli des témoignages de rescapés. Les deux victimes étaient de jeunes hommes, âgés de 19 et 22 ans, originaires du Kurdistan irakien, Pour les besoins de l'enquête, leurs corps ont été autopsiés et devaient être rendus à leur famille.

Difficile de rapatrier les corps

Ces deux victimes, qui ne se connaissaient pas, pourraient être inhumés au Royaume-Uni où elles avaient de la famille. Parfois, les migrants morts dans notre région sont enterrés à Calais, parce que le rapatriement coûte trop cher ou parce qu'il est impossible de les identifier. Un travail douloureux et difficile d'identification et d'information de la famille qui est réalisé par plusieurs bénévoles, dont Mariam qui travaille auprès des migrants de Calais depuis 14 ans :

C'est notre devoir. On ne peut pas laisser une personne être enterrée sous X

Des tombes de migrants, jamais identifiés, avec des plaques avec de simples chiffres © Radio France - Stéphane Barbereau

Malé, une jeune bénévole, gère, avec une quinzaine de personnes, le groupe de travail autour des migrants morts à Calais. Deux sites internet ont été créés pour recenser les drames, identifier les victimes, raconter leur histoire pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Malgré ces tragédies, les migrants ne renoncent pas : Ils étaient dans des pays en guerre ou sans gouvernement, du coup, la mort ici est encore plus inattendue ou incompréhensible.