Au cimetière de l'Est à Metz ce samedi, un rendez-vous particulier avec le souvenir des défunts

L'afflux de visiteurs s'intensifie à mesure que la lumière inonde le cimetière de l'Est ce samedi matin à Metz. Le soleil d'automne réchauffe un peu les coeurs des fleuristes alignés le long des murs de pierre, pour qui ce week-end de Toussaint est la dernière occasion de vendre leurs stocks avant la fermeture.

René et Michelle sont fleuristes au Ban Saint-Martin et habitués à vendre des fleurs devant le cimetière tous les ans : " On attend moins de monde, les gens vont peut-être venir à la va-vite. Certains auront déja acheté leurs fleurs et fait le nécessaire avant. Mais on va faire avec ! "

Sylvie, une de leurs clientes, essaie de " mettre un peu de gaiété " dans le choix des compositions qu'elle achète, " parce que bon, on ne va pas s'éterniser, c'est déja assez triste comme ça ".

" Des gens ont perdu des proches au printemps, c'est important qu'ils viennent " Florence Copier

Une ambiance particulière

En plus de la crise sanitaire, l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice est aussi dans les têtes. La Toussaint reste pour beaucoup l'occasion de se recueillir pour tous les disparus.

Dans un tel contexte, Astrid se sent un peu désemparée par la marche du monde. Elle est venue voir la tombe de ses parents :

Heureusement qu'ils ne sont pas là pour voir ça ... Confinés à cause d'un virus, ils auraient été bien surpris je pense. Astrid, en visite sur la tombe de ses parents