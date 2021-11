Au cimetière Saint-Sever de Petit-Quevilly, l'entretien des tombes des soldats du Commonwealth est quotidien

Le cimetière Saint-Sever à Petit-Quevilly, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime) accueille environ 12 000 soldats, infirmières, pasteurs originaires de tout le Commonwealth et morts ici lors de la Première Guerre Mondiale. Il s'agit du plus grand cimetière britannique en France.

La Toussaint est l'occasion pour beaucoup de familles de venir honorer la mémoire de leurs défunts et d'entretenir leurs tombes mais au cimetière Saint-Sever de Petit-Quevilly, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime), ce travail est quotidien et assuré en grande partie par la Commonwealth War Graves Commission.

En effet, la moitié de la superficie du cimetière est occupée par des soldats, infirmières, pasteurs ou encore travailleurs venus de tout le Commonwealth et morts à Rouen pendant la Première Guerre Mondiale.

"C'est un site particulier" explique Christophe Bigot, le chef jardinier du cimetière. "Il n'y avait pas de ligne de front à Rouen mais des hôpitaux militaires qui accueillaient les blessés. Ceux qui y sont morts, sont enterrés ici". Car une des spécificité du Royaume-Uni est d'avoir enterrés ses ressortissants là où ils sont morts. Il est interdit de les exhumer.

Le plus grand cimetière britannique de France

Le cimetière Saint-Sever accueille ainsi des hommes et des femmes, autre singularité pour une cimetière de guerre, de nombreuses nationalités : des Anglais, des Canadiens, des Sud-Africains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Indiens mais aussi des Birmans ou encore des Chinois.

Fait rare pour un cimetière de guerre, il y a des femmes. Comme ici une infirmière © Radio France - Bénédicte Robin

Ils ont été inhumés au fur et à mesure des décès explique Christophe Bigot. Les premières tombes datent donc de 1914, les dernières de 1920 car "les blessés étaient toujours à l'hôpital même après la fin du conflit. Et puis s'est ajoutée _la grippe espagnole_" souligne le jardinier.

Un jardin anglais

Les cinq hectares du site où se trouvent ces quelques 12 000 tombes appartiennent à la Grande-Bretagne et sont donc entretenus quotidiennement par sept jardiniers. "C'est un travail quotidien de fleurir les tombes et entretenir les stèles" explique Christophe Bigot. "C'est un travail de mémoire et c'est gratifiant pour nous car les familles nous sont reconnaissantes" assure le chef jardinier.

Sept jardiniers sont employés par la Commonwealth War Graves Commission pour l'entretien des tombes et du site © Radio France - Bénédicte Robin

En effet, de nombreux descendants de soldats viennent encore se recueillir sur les tombes, même s'ils sont moins nombreux depuis le début de la crise sanitaire. "Il y a sans doute une culture et une tradition plus ancrée que chez nous" se dit Christophe Bigot qui est très fier du travail qu'il fait dans cet endroit qui pour lui ne ressemble pas à un cimetière ordinaire mais plus à "un jardin anglais".