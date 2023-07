Au cœur de la caravane avec Cochonou sur la 11e étape du Tour de France entre Clermont-Ferrand et Moulins

Ce mercredi marquait la dernière étape auvergnate de ce Tour de France 2023 entre Clermont-Ferrand et Moulins , une étape moins accidentée que les précédentes qui a tout de même déplacé le public sur le bord des routes. Pour l'occasion France Bleu Pays d'Auvergne a pu monter à bord d'une voiture de la caravane Cochonou pour vivre la course comme on la voit rarement. On vous raconte cette journée exceptionnelle.

ⓘ Publicité

Il est 8h30 à Clermont-Ferrand et même si la caravane ne prendra le départ qu'à 11h ce mercredi matin, tous ceux qui travaillent dans ce long convoi publicitaire sont déjà réunis sur la place des Salins, à quelques encablures de Jaude où le départ sera donné. Et dans la caravane c'est une tradition, la journée commence avec une séance de sport en musique pour réveiller le corps et l'esprit avant plusieurs heures de route.

Pour les animateurs de la caravane Cochonou, c'est ensuite l'heure de préparer le quiz quotidien avant de monter à bord des 2CV qui constituent leur convoi. L'occasion aussi ce mercredi matin de découvrir l'attention particulière d'une spectatrice qui a fabriqué des petits cœurs couleur "Cochonou" pour en distribuer à toutes les voitures.

Au volant de la 2CV qui nous emmène, Daminou, qui compte une vingtaine de Tours de France à son actif dans la caravane mais qui ne se lasse pas de l'ambiance : "le plus motivant c’est le bonheur qu’on distribue aux gens, c’est de voir tous les sourires, tous les cris ça c’est kiffant". Et des cris il y en a, la foule tente d'attirer l'attention de ceux qui lancent les cadeaux, surtout pour cette partie de la caravane qui à le privilège de distribuer les bobs les plus célèbres de la Grande Boucle.

"On oublie la fatigue face au bonheur des gens"

Il y a le bruit de la foule mais aussi la musique et le vent qui souffle dans les oreilles. Installés un peu au-dessus du conducteur, on sent bien le souffle et il faut s'harnacher en arrivant car même à 50 km/h ça secoue. Pour les animateurs de la caravane c'est un exercice rôdé : sourire, lancer les cadeaux, échanger avec la foule toujours dans la bonne humeur, un exercice qui paraît très difficile sur trois semaines de course. Pour Daminou c'est aussi une question d'habitude, et de plaisir à arpenter les routes de France "la fatigue on la gère, sur trois semaines il faut la gérer comme on peut, sans faire d’excès mais on l’oublie face au bonheur des gens".

Un rythme à tenir donc tout au long de chaque étape, même dans la chaleur ou sous la pluie, mais aussi pendant les trois semaines de la Grande Boucle.