Au cœur de la Nuit de la solidarité à Paris

Paris, France

L'an dernier, la toute première Nuit de la solidarité en France et en Europe avait permis de recenser 3.035 personnes vivant à la rue dans les rues, les métros, les parkings de Paris. 88% de ses sans-abris étaient des hommes et 12% des femmes. En 2019, même action. Ce jeudi soir, à partir de 22h, 2.000 bénévoles d'association et simples citoyens retournent sillonner les rues de la capitale. 370 équipes ont été réparties dans toute la ville, mais de nombreux partenaires se sont engagés dans l’action également. Ainsi, la SNCF et la RATP vont aussi à la rencontre des sans-abris dans les gares et les stations de métro. Les bailleurs sociaux visitent les caves, les cages d’escalier des logements sociaux et deux sociétés gestionnaires de parking, Indigo et Saemens jouent le jeu aussi.

Pour cette deuxième édition, France Bleu Paris suit une équipe de 5 parisiens, menés par Muriel, directrice du CCAS du 12ème arrondissement.

Tout commence par une formation

Le rendez-vous nous est donné à 20h, à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Près de 200 bénévoles ont répondu à l’appel ici, de quoi créer 30 équipes pour couvrir tout l'arrondissement. Mais certains secteur ont été réservés à des groupes de professionnels. Les berges de la Seine, la Gare de Lyon par exemple, où les sans-abris sont très nombreux et parfois difficiles. Pour les autres secteurs, chaque équipe est menée par un professionnel, de la ville ou d’une association. Mais tous les bénévoles, qu'ils fassent leur première Nuit de la solidarité ou leur seconde, ont droit à une formation rapide. Deux heures pour comprendre ce qu’est un comptage de nuit, bien intégrer la méthodologie mais surtout se préparer à ce qu’on pourra voir, les situations difficiles.