Au coeur de la ZUP : se loger à Pissevin

Pissevin, Nîmes, France

Pissevin, un quartier à l'ouest de Nîmes. A la fois proche géographiquement et très loin des préoccupations du centre. Une ville dans la ville de 13.000 personnes. Des Nîmois à part entière. Pourtant, ces habitants se sentent abandonnés. Enclavés. Très peu d'entre eux croient au projet de réhabilitation de Pissevin. Ils en parlent au micro de France Bleu Gard Lozère, presque de manière fataliste. Malgré tout, ces hommes et ces femmes revendiquent leur lien indéfectible avec ce quartier dans lequel ils ont grandi.

Des barres d'immeubles aux façades défraîchies, des commerces abandonnés, des détritus au sol... A Pissevin, l'habitat vétuste est une réalité du quotidien. Il suffit d'observer les bâtiments délabrés des places David ou Bassano pour s'en rendre compte. Habitat du Gard est sollicité en continu par les habitants. Le bailleur social reçoit chaque année 17.000 réclamations.

L'agence de Pissevin gère à elle seule 4.000 logements et réalise régulièrement des travaux dans le quartier. Un exemple, la résidence Corot, totalement refaite à neuf récemment récemment (10,5 millions d'euros de budget). Par ailleurs, en deux ans, Habitat du Gard a remplacé toutes les colonnes d'eau et d'électricité des bâtiments Bassano et Raphaël. Un investissement de plus d'un million d'euros.

Enfin, le programme de rénovation urbaine ANRU 2 prévoit la démolition de 330 logements à Pissevin. La tour Watteau, emblématique du quartier, n'est pas concernée pour l'instant.

Cette cage d'escalier a été récemment incendiée. © Radio France - Leïla Méchaouri

Les plaques d'égout bouchées provoquent des inondations les jours de pluie. © Radio France - Leïla Méchaouri

Les habitants de la place David se plaignent de la présence de rats et de punaises de lit. © Radio France - Leïla Méchaouri

Certains habitants aménagent eux-mêmes les espaces verts (ici à Murillo). © Radio France - Leïla Méchaouri