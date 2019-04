Au collège Paul Gauthier de Cavaillon les cours en classe Ulis se déroulent avec une invitée qui a du chien

Cavaillon, France

L'arrivée de cette chienne âgée de 9 mois dans cette classe Ulis ((unités localisées pour l'inclusion scolaire) du collège Paul Gauthier n'avait pourtant absolument rien de prémédité. Au départ Stéphanie Hélary, l'enseignante-coordinatrice a eu une petite chienne de trois mois cet été.

Arrivée la rentrée des classes elle s’est trouvée en difficulté pour la faire garder temporairement et a demandé l’autorisation de la laisser dans le petit patio qui jouxte la classe Ulis. Seulement voilà, la proximité de la jeune chienne appelée Oasis a très vite attiré l’attention de tous et notamment de l’élève autiste de cette classe. Une relation particulière s’est vite créée entre lui et l’animal et du coup l’idée de profiter de la présence d’Oasis a germé. Alors avec l’approbation du chef d’établissement un programme s’est mis en place. Il aura nécessité une formation de l’enseignante mais aussi l’implication d’un éducateur canin en médiation animale.

Tout cela pour qu’aujourd’hui quatre jours par semaine les cours ne se déroulent pas sans des pauses récréatives tout aussi pédagogiques avec la participation d’Oasis. De petits exercices avec elle menés par les élèves pour développer leur concentration, les relations en groupe ou la clarté du langage pour se faire comprendre de l’animal.

Le Golden Retriever est une race appréciée pour sa sociabilité et son caractère très docile. Et Oasis est aussi devenue un peu la mascotte de tous le collège cavaillonnais Paul Gauthier car tous les élèves désormais la connaissent.