Au congrès des Sapeurs-Pompiers de la Vienne, des volontaires testent le parcours professionnel adapté

"Treize, quatorze, et quinze !" Louise vient de finir sa série de pompes en plein soleil. En moins de cinq minutes, cette aspirante pompier volontaire doit réaliser le parcours professionnel adapté : course, pompes, gainage, squat ou encore montée d'escaliers (au step) avec un sac lesté. "Je venais pour voir si j'en étais capable et ça me donne une bonne idée", explique la jeune femme, essoufflée. "Par cette chaleur, ce n'est pas facile, mais oui c'est accessible à tout le monde !"

En moins de cinq minutes, il faut réaliser l'ensemble des épreuves : ici, monter un escalier avec un sac lesté. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Sa vocation de devenir pompier volontaire est récente : "Je trouve que c'est une belle façon d'investir son temps. Comme tout le monde, c'est un métier qui me fascine depuis longtemps. Mais lorsque j'ai vu des volontaires et des membres d'associations de sécurité civile partir en Ukraine, je me suis dit que c'était le top de l'investissement pour autrui !"

Ce parcours fait partie des épreuves à passer pour devenir sapeur-pompier volontaire. Et la Lieutenant Emmanuelle Anglada espère qu'en le testant, les gens se rendent compte qu'être pompier volontaire, c'est accessible à tout le monde : "L'idée c'est de retracer tous les éléments qu'on peut avoir dans une intervention de secours à personne, les types de mouvements et les types de situations qu'on peut retrouver : la course à pied pour simuler des déplacements, le port de charges lourdes comme le sac lesté, les montées de step pour les escaliers qu'il faut monter en urgence...etc." Car toute personne majeure peut devenir pompier volontaire, rappelle-t-elle. "C'est un parcours relativement faisable, et ça montre que l'activité de sapeur-pompier n'est pas insurmontable. Il n'y a rien de surnaturel, on est des humains comme n'importe qui. Il faut juste aimer se dépasser, l'aventure, la découverte, on ne demande pas des sportifs de haut niveau !"

Un autre parcours réservé aux plus jeunes était aussi proposé, pour tenter de susciter des vocations : "Comme on dit, une passion ça commence tout jeune", explique Sarah, l'animatrice. "On leur montre nos valeurs, nos missions pour essayer de leur donner envie. Il existe l'école des Jeunes Sapeurs-Pompiers, accessible dès 13 ans et c'est un beau démarrage pour être soit pompier volontaire soit pompier professionnel."

D'autres animations étaient proposées comme un exercice de sauvetage en cas de noyade. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

D'autres animations étaient organisées ce samedi : sauvetage d'un noyé, exercice de secourisme, démonstration des Jeunes Sapeurs-Pompiers sur un incendie...etc.