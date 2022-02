Au conseil municipal d'Orléans, un consensus autour de l'urgence de répondre au manque de médecins

Le projet du maire d'Orléans et de son adjoint à la santé Florent Montillot de former des étudiants en médecine en partenariat avec l'université de Zagreb en Croatie n'a pas fait tant de débats, ce jeudi 3 février lors du conseil municipal. Cette idée de créer à Orléans une antenne de la faculté de médecine croate provoque depuis la semaine dernière des réactions sceptiques voire hostiles dans les universités et dans les ministères concernés, qui disent ne pas avoir été informés du projet.

Mais ce jeudi 3 février à Orléans les élus de la majorité et de l'opposition se sont plutôt retrouvés sur le constat qu'il faut bien faire quelque chose, puisque le manque de médecins est devenu la principale préoccupation des orléanais. Et que les facultés de médecine en France disent elles-mêmes ne pas pouvoir accueillir plus d'étudiants qu'elles n'en accueillent déjà (le doyen de la faculté de médecine de Tours a ainsi assuré qu'il ne pouvait pas aller au-delà des 300 étudiants qu'elle forme).

"Mettre un coup de pied dans la fourmilière"

Même si dans l'opposition, par la voix notamment du socialiste Baptiste Chapuis, qui siège pourtant au sein de la commission santé, on dit regretter le secret qui a régné autour de ce partenariat avec Zagreb, même si on évoque aussi des questions encore sans réponse dans la réalisation de ce projet, on ne rejette pas l'idée, ou en tout cas on se dit, à l'image de Sarah Benayad, "qu'il est nécessaire de mettre un coup de pied dans la fourmilière".

Issue de la liste écologiste et solidaire en 2020, l'élue d'opposition témoigne : "il n'y a pas un seul élu ici qui ne soit régulièrement questionné par les orléanais sur les difficultés d'accès aux soins". Pour elle, ce qui est problématique, "c'est qu'une collectivité soit obligée de faire à la place de l'Etat, parce que l'idée d''une fac de médecine à Orléans, d'un CHU, c'est un serpent de mer".

Le maire Serge Grouard se dit déterminé à aller jusqu'au bout

Ce projet n'était pas soumis au vote des élus orléanais lors du conseil municipal, mais il a été évoqué en fait au détour de trois délibérations importantes sur la santé. Et Serge Grouard, le maire, s'est félicité d'une forme de consensus qui s'est dessiné au cours du long débat qui a suivi les précisions apportées par les deux élus sur la manière dont le partenariat avec l'université de Zagreb s'est construit. Serge Grouard qui se dit "déterminé à porter jusqu'au bout son projet, malgré toutes les difficultés, la course d'obstacle que l'on voit bien se dessiner de la part de gens qui sont irresponsables, car on parle de la santé des gens !"

Lors du conseil municipal, en tout cas, les trois délibérations tendant à répondre au manque de médecins actuels sur la communes, ont été adoptées à l'unanimité. Il s'agit de la création d'une aide à l'installation de 15 000 euros pour les nouveaux médecins. De la création, également, d'un centre municipal provisoire à côté de la maison de santé Madeleine Brès sur le site de l'ancien hôpital Madeleine. Celle-ci verra partir en avril son dernier médecin titulaire. Deux postes de médecins salariés seront créés pour assurer des consultations. Par ailleurs les travaux d'un autre centre municipal, dans le quartier des Blossières, seront prochainement lancés.