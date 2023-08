"Au début c'est dur, après on s'y habitue" : à Auxerre, Léonie 18 ans, découvre le monde du travail

Cet été, France Bleu Auxerre vous fait découvrir des portraits de travailleurs saisonniers dans l'Yonne. Vendeur de glaces, moniteur de colo ou encore maître nageurs. Des emplois temporaires, pourvus généralement par des jeunes étudiants.

ⓘ Publicité

Comme Léonie, 18 ans, auxerroise. Elle vient de terminer sa première année à l'université de Montpellier en Langues Etrangères Appliquées (LEA). Elle découvre, pour la première fois le monde du travail au cinéma CGR d'Auxerre.

loading

Un job d'été nécessaire

Léonie est boursière, mais l'été, elle ne perçoit aucune aide. Or, elle doit continuer à payer son logement. Alors forcément, ce job d'été, elle en avait besoin et pas seulement pour cette raison. "Il y a ça, et je voudrais pouvoir payer mon permis. Puis en troisième année, je dois effectuer un stage à l'étranger. Je mets donc dès maintenant de l'argent de côté" explique-t-elle.

Donc une fois les partiels passés, en juin, elle a postulé au CGR d'Auxerre. "J'ai eu un entretien, qui s'est bien passé et j'ai très vite commencé" poursuit Léonie.

Un temps d'adaptation

Qui dit première expérience professionnelle, dit forcément petit temps d'adaptation. "Mes deux premiers jours étaient des jours de formation. Quand on m'a présenté ce qu'il fallait faire, j'ai un peu paniqué, je me suis demandé si j'allais revenir" confie-t-elle en riant.

Mais très vite, son environnement de travail et ses collègues l'ont aidée à prendre le rythme. "Quand on apprend le métier et ce qu'il faut faire, on prend confiance. Concernant les client, on en a toujours des plus agréables que d'autres donc ça va !" conclut-elle.

Pour une première expérience dans le monde du travail, Léonie est très heureuse, elle ne pouvait même pas rêver mieux.