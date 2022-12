"Au début, on pilait" : en Moselle, de fausses silhouettes d'enfants pour faire ralentir les automobilistes

La ressemblance est presque troublante. La photo d'un enfant, prêt à traverser, a été reproduite en taille originale et installée comme une pancarte sur les bords de deux passages piétons de Solgne, au sud-est de Metz, en mars dernier. Quatre silhouettes ont été mises sur pied : deux dans le centre-bourg et deux sur la départementale 955, qui mène à Strasbourg. "Au tout début, on pilait", admet Julien, gérant du bar-tabac devant le carrefour. "On a même des personnes âgées qui attendaient que les enfants traversent. Ils pensaient vraiment que c'étaient des vrais, donc c'est un peu trop ressemblant."

"On a surnommé ces silhouettes Tom et Chloé", s'amuse Évelyne, revenue de la luge avec sa fille Tiphaine. "Moi, je suis rentrée le soir et ils m'ont effrayée dans la nuit. Ils m'ont aussi fait sursauter donc j'ai pilé !" Et dix mois après, le maire de Solgne assure que l'effet est resté intact. "Certes, les gens qui passent tous les jours sont moins surpris vu qu'ils les connaissent", explique Jean Stamm. "Mais ceux qui ne passent pas très souvent sont vraiment surpris, le pied sur le frein !"

"Ça pourrait devenir dangereux"

Mais ce n'est pas vraiment ce que constatent certains habitants. "Quand c'est la sortie de l'école, c'est toujours aussi galère pour les parents de traverser", explique Floriane. "Ils attendent mais les voitures ne les laissent pas plus passer." Même son de cloche chez Frédéric, en train de gratter la neige sur sa voiture. "Au début, on s'est demandés ce que faisaient dehors des enfants en T-shirt en plein hiver", s'amuse-t-il. "Mais plus sérieusement, ça pourrait devenir dangereux. Un jour, on ne va pas ralentir en pensant que c'est le panneau, mais en fait ce sera un vrai enfant. Trop de réalisme tue le réalisme." Certains habitants réclament plutôt un feu tricolore ou un grand panneau lumineux.

Les silhouettes en métal sont fabriquées par une entreprise mosellane. © Radio France - Bastien Munch

Mais le maire de la commune assume cette volonté de créer la stupeur. "On voit dans beaucoup de communes des silhouettes un peu difformes et colorées. C'est ce que je voulais faire au départ, mais quand j'ai vu ces silhouettes très réalistes, je me suis dit que c'était beaucoup mieux", affirme Jean Stamm. "Les gens font moins attention aux panneaux qu'à ce genre de signalisation. C'est la réalité, c'est le garçon qui va traverser. Ça permet de se rendre compte qu'il y a une vie de chaque côté de la route. C'est l'effet qu'on recherchait."

Dans le centre-bourg de Solgne, la vitesse est limitée à 20 km/h, mais beaucoup ne la respectent pas. © Radio France - Bastien Munch

En plus, ces panneaux, également visibles dans la nuit, coûtent moins cher aux communes que d'autres signalisations plus répandues. Une silhouette avait d'ailleurs été volée à Solgne l'été dernier, avant d'être retrouvée dans un arbre, sur la commune voisine de Delme.