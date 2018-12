Au delà du combat, une aventure humaine pour les gilets jaunes de Montpellier

Montpellier, France

Si certains gilets jaunes, comme Jacline Mouraud, appellent à une trêve, beaucoup ne sont pas prêts à rentrer chez eux. Ils ont vécu et vivent encore une aventure collective dont il vont devoir faire le deuil et ça va prendre du temps disait mardi matin sur France Bleu Hérault le politologue Emmanuel Négrier. Sur le rond point des Près d'Arènes à Montpellier,une trentaine de gilets jaunes sont présents jour et nuit depuis le 17 novembre. Ils mangent ensemble, refont le monde, se racontent leurs vies. Une parenthèse dans leurs quotidiens qu'il sera difficile de refermer.

Installés comme à la maison

"Depuis des années je souffrais dans mon coin en recevant les factures dans ma boîte aux lettres, je me disais, un jour, il y aura une révolution et la on y est , _je vis un rêve_" raconte Jean-Louis, un gilet jaune présent depuis trois semaines. Sur le rond point, les gilets jaunes ont installé une tente avec un lit , une cuisine avec des réfrigérateurs, des tables, des chaises, il y a même la télévision. Ils sont "presque comme a la maison". Les automobilistes leur apportent à manger et à boire.

On ressent une fraternité qui fait chaud au cœur

"Dans la vie de tous les jours beaucoup d'entre nous sont seuls et ici on est tous ensemble, on partage un même objectif, il y a de la solidarité, un élan de fraternité qui fait chaud au cœur" ajoute cette retraitée. Grâce à ce mouvement, Sophie s'est fait des amis et a même retrouvé quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis trente ans.

Fiers de porter le gilet

Il y a aussi de la fierté chez ces gilets jaunes, fierté de ce qu'ils ont obtenu même si ce n'est pas assez : "en trois semaines on a fait mieux que les syndicats et les partis politiques". Lorsque le mouvement sera terminé Jean-Louis promet de mettre son gilet sous verre dans un cadre au mur, comme un trophée, mais l'heure n'est pas encore venue.

Sophie, une gilet jaune devant la "cuisine" installée sur le rond point des Près d'Arènes à Montpellier © Radio France - Sébastien Garnier

Au delà du combat, une aventure collective. Reportage 1 Copier