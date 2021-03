Au départ du bus des joueurs du MHSC, un supporter blessé par un fumigène

450 supporters du MHSC se sont rassemblés ce dimanche 14 mars 2021, pour le départ du bus des Pailladins. Les footballers montpelliérains jouent à Nîmes, à partir de 13h, pour le derby. La Préfecture du Gard a interdit les supporters de se rendre à Nîmes. Galvanisés, c'est devant l'hôtel Mercure-Comédie qu'ils ont encouragés leurs joueurs pendant une heure et demie.

Les supporters ont allumé des fumigènes, lancé des pétards, brandi une banderole "Descendez-les" et crié des chants guerriers. Impressionnés, certains passants ont contourné le lieu. Les supporters étaient chauffés à blanc car le match est décisif. Le 4 octobre dernier, au match aller, les Pailladins ont perdu 1 à 0.

"On n'a pas le droit à l'erreur, il faut qu'on se rachète!", lance Florian 26 ans. "C'est sûr, ça va être compliqué, avoue Lucas, 29 ans et supporter depuis tout petit. Mais Nîmes joue le maintien, psychologiquement, il doit y avoir des faiblesses. Il faut gagner le match, et après on pourra aller chercher l'Europe, et les reléguer en Ligue 2."

Dans la frénésie, un homme a été sérieusement blessé à la tempe droite par un engin explosif, un fumigène, selon les pompiers. Le supporter était couvert de sang. Les secours l'ont pris en charge.