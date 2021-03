Au DFCO, les joueurs gagnent en moyenne 45.000 euros bruts mensuels, loin derrière le PSG

A lui seul, le Brésilien du Paris-Saint-Germain Neymar gagne quatre fois plus d'argent chaque mois que les dix plus gros salaires dijonnais réunis. Et pourtant personne n'est à plaindre au DFCO.

Ce n'est pas vraiment un scoop : il n'y a pas de Dijonnais dans la liste des 30 meilleurs salaires de la Ligue 1 publiée par nos confrères de l'Equipe et de France info. Classement largement dominé par le Brésilien Neymar et ses 3 millions d'euros bruts mensuels, et son coéquipier Kylian Mbappé, 2 millions d'euros.

Jusqu'à 95.000 euros bruts par mois au DFCO

A Dijon, on n'atteint clairement pas ces chiffres complètement fous, le salaire moyen des joueurs est de 45 000 euros bruts par mois. Le plus gros salaire chez nous d'après l'Equipe , c'est celui de Bruno Ecuele Manga le capitaine, 95.000 euros par mois, devant le milieu de terrain Didier Ndong et Yassine Benzia, 80.000 et 75.000 €.

C'est Jonathan Panzo qui clôt le top 10 dijonnais avec 45.000 € mensuels, il est pile dans la moyenne. A noter que le meilleur buteur chez nous, c'est Mama Baldé, et il n'est pas dans ce top 10 car il ne touche "que" 40 000 euros par mois.

A plusieurs reprises, le président Olivier Delcourt nous a confié à France bleu Bourgogne qu'il y avait des discussions en cours pour éventuellement baisser les salaires et mieux faire face à la crise liée au Covid-19, mais on ne sait toujours pas ce qu'il en est.