Au Festival de Loire, les scolaires sont à la fête jusqu'à vendredi soir

Le Festival de Loire monte doucement en puissance. Et déjà, ce jeudi, on a vu beaucoup de monde sur les quais et notamment beaucoup de groupes scolaires. Des classes de tous les niveaux, venant de tout le département, sont là pour découvrir le Fleuve et ses traditions.

Depuis 10 ans, c'est presque un rituel sur le Festival de Loire : le jeudi et le vendredi, l'évènement attire un très grand nombre de groupes scolaires. Ils sont là dès le matin et jusqu'à la mi-journée. Pour la plupart, il s'agit d'élèves de primaire, accompagnés par leurs enseignants. " C'est vraiment une sortie pédagogique" assure Aurélie, enseignante à l'école Jean Vilar de la Chapelle-Saint-Mesmin. " On a projet de classe sur la Loire, son patrimoine, sa biodiversité et d'ailleurs, on ira aussi bientôt au Muséum pour compléter nos connaissances".

Un marinier explique la fabrication d'un bateau à un groupe d'élèves © Radio France - Patricia Pourrez

De l'atelier nature à la balade sur le fleuve, les activités ne manquent pas pour les enfants

" On est là pour travailler" assure fièrement, Gabriel, élève de CM2. "Mais, on s'amuse aussi !!" Et c'est vrai notamment à la salle de classe ancienne reconstituée à l'entrée du quai du Châtelet. Un animateur, déguisé en vieil instituteur, teste les connaissances des enfants sur Orléans et la Région. Un moment convivial auquel participent également quelques promeneurs.

Un atelier de la Mission Val de Loire sur les oiseaux © Radio France - Patricia Pourrez

Sur le Festival, des dizaines de stands et d'exposants accueillent des scolaires. Ca va de l'atelier autour des oiseaux de Loire à la fabrication d'un fûtreau en passant par la découverte du métier de forgeron. Mais, ce qui plait le plus aux enfants, c'est évidemment le contact avec les mariniers. Près de son bateau, en bord de Loire, Pierre se prête gentiment au jeu avec un groupe d'enfants. " J'aime bien leur raconter l'histoire de ces bateaux, comment ils servaient pour transporter du vin et du sel". Et avec son habit et sa gouaille de marinier, il sait captiver l'attention de son jeune public.

Pour les plus petits, la découverte du bateau sur le quai © Radio France - Patricia Pourrez

Certains enfants ne connaissent pas bien la Loire même en habitant à Orléans

A l'embarcadère, une classe de CP de l'école Gutenberg d'Orléans s'apprête à embarquer pour un tour sur le fleuve. Sonia est l'une des enseignantes qui encadre la sortie. " Vous savez, certains ne connaissent pas bien la Loire même s'ils habitent tout près, dans le quartier de l'Argonne. Pour eux, venir ici, c'est comme aller à la mer. C'est une expérience qu'on leur offre et on fait en sorte qu'ils en profitent un maximum."