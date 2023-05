Au fil des ans, l'épicerie sociale et solidaire de Villeneuve-lès-Avignon ne désemplit pas

Chaque mercredi, ce sont près d'une soixantaine de personnes qui défilent dans ce petit local situé sur les hauteurs de Villeneuve-lès-Avignon. Créée il y a plus de 10 ans, l'épicerie sociale et solidaire permet aux personnes dans le besoin de repartir avec des denrées ou des produits d'hygiène. Gérée par le CCAS et une poignée de bénévoles, elle a vu cette année son nombre de bénéficiaires augmenter sensiblement.

Des prix dérisoires

Si certaines personnes bénéficient de bons d'achat d'une valeur de 15 ou 20 euros octroyés par le CCAF, d'autres en revanche achètent les denrées mais à un prix dérisoire. Dominique Mallet, l'une des bénévoles de l'association "les boutiques alimentaires et sociales", l'affirme : "Nous avons des produits de qualité, des marques. On vend les boîtes de thon à 80 centimes pièce, alors que dans les grandes surfaces, il atteint des prix exorbitants. Pareil pour les paquets de biscuits qui sont vendus à plus d'un euro 20 dans les magasins." Sur les rayons : des boites de conserves, mais également des paquets de pates, de riz, des fruits et légumes frais. Dans les réfrigérateurs : du jambon, des saucisses, des feuilletés, des yaourts et de nombreux autres produits.

Un petit plus

À quelques mètres de là, Christelle, une des bénéficiaires, avoue venir ici "depuis quelques mois". Pour cette mère de famille, sans emploi : "c'est un petit plus. On prend ce qu'il y a. On ne fait pas nos courses pour la semaine, ce n'est pas suffisant. On prend vraiment les produits de première nécessité." Françoise Cardiel, l'une des responsables de l'association et ancienne salariée du CCAF, le confirme : "Depuis quelques mois, nous avons un peu moins de produits. Nous n'avons plus de lentilles par exemple. On manque également de fromages ou encore d'œufs.... mais nous avons quand même l'essentiel."

L'épicerie sociale et solidaire de Villeneuve-les-Avignon - David Dauba