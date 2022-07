Au Fil du Son : une application pour un festival plus "safe"

Le festival Au Fil du Son à Civray s'est associé à l'application Safer qui lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes dans les milieux festifs. Des bénévoles sont présents sur le site en cas de besoin.

Au Fil du Son bat son plein à Civray dans le sud-Vienne. Le festival qui cette année s'associe à Safer, un dispositif pour lutter contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes dans les milieux festifs. "C'est une application pour les personnes qui se sentent agressées ou en danger. Peu importe le type d'agression, sexuelle, piqûre, autres...", indique le président du festival Hervé Bernardeau.

Une application qui rassure

Sur l'application trois niveaux d'alerte : "je suis gêné", "je suis harcelé", "je suis en danger". Les témoins peuvent également faire des signalements. "En fonction du degré, on envoie soit une équipe de bénévoles formée par Safer, soit des bénévoles sécurité, voir la gendarmerie", explique Hervé Bernardeau. Une appli "qui rassure même s'il n'y a pas qu'un bon remède, il y en a plusieurs additionnés qui font qu'on évite les risques".

Des maraudes et de la pédagogie

Les bénévoles de Safer sont reconnaissables à leur chasuble blanche avec le nom de l'appli. "On fait des maraudes dans tous les endroits du festival un peu relous, les petits recoins où on ne va pas sauf quand on est saouls", détaille Annabelle, une bénévole. Et fait aussi de la pédagogie "car tout le monde ne nous connaît pas". Deux psychologues sont aussi présents sur le stand si besoin.

"Je trouve que c'est top, ça permet de se sentir plus en sécurité même si ça ne fait pas tout", estime Mégane une festivalière. Talia, qui patiente dans la foule avant un concert vient de télécharger l'application "parce qu'il y a des gens derrière qui ont un comportement qui n'est pas correct du tout. Au cas où, si ils recommencent, on demandera de l'aide avec l'application".

L'objectif est bien que "les festivaliers se sentent à l'aise et qu'ils puissent s'amuser au maximum", conclut Annabelle, la bénévole.