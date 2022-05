Au forum Tours pour l'emploi, des recruteurs qui doivent "défendre" leurs offres "bien plus qu'avant"

Plus de 1.000 offres d'emploi, c'était la promesse du forum Tours pour l'emploi installé ce mercredi 4 mai à l'Hôtel de Ville et sur le boulevard Heurteloup. Mais trouver des candidats est plus difficile qu'avant, admettent les recruteurs. Désormais, les entreprises aussi doivent déballer leur CV.

Plus de 1.000 postes à pourvoir, des alternances aux CDI en passant par les intérims et les CDD, dans de nombreux secteurs : ce mercredi 4 mai, l'Hôtel de Ville de Tours et une partie du boulevard Heurteloup accueillaient le forum Tours pour l'emploi. La centaine d'exposants a échangé avec de nombreux candidats potentiels. Sans certitude, néanmoins, de voir ces derniers signer un contrat. "On se rend compte, avec la pandémie de covid, que les choses changent" note Justine Boutard, de l'entreprise Vyv Centre-Val de Loire. "Cela ne fait pas très longtemps que je suis chargée de recrutement mais je le vois bien, on a besoin de convaincre, de partager nos avantages."

On doit à chaque fois défendre ce qu'on propose

L'avantage est-il aux candidats ? Dans les secteurs particulièrement en tension, les recruteurs doivent montrer patte blanche pour attirer. "On doit à chaque fois défendre ce qu'on propose, beaucoup plus qu'avant. Le jeu a changé, les règles en tout cas" admet Tristan, qui travaille pour les ressources humaines d'une enseigne de restauration rapide. Au détour du salon, on interroge les recruteurs sur ces difficultés à convaincre les candidats. Pour beaucoup, avec la pandémie, les attentes des demandeurs d'emploi ont évolué et certains métiers ne leur correspondent plus, à cause d'horaires trop contraignants, de salaires jugés insuffisants ou encore d'une distance domicile-travail impossible à effectuer en raison du prix de l'essence ou du manque de transports en commun.

Pour ceux qui cherchent un emploi, c'est presque une surprise de voir autant de postes ouverts. "Je pense qu'on peut s'inquiéter du fait qu'il y ait beaucoup de recrutements. C'est qu'il doit y avoir un problème un peu plus profond" analyse Céline, cinquantenaire en cours de reconversion professionnelle. Sa fille Chloé, qui cherche un job d'été, a déposé "quatre ou cinq CV" et a la sensation que la plupart des candidats "choisit le [métier] plus facile, le plus proche aussi de chez soi."

Les étudiants cherchant un job d'été, une respiration bienvenue pour les entreprises

Les étudiants cherchant un job d'été sont une aubaine pour les entreprises. De nombreux postes vont être pourvus pendant quelques mois. "Cela va nous permettre d'avoir un coup de boost dans les mois à venir, permettre à nos personnels fixes de prendre des vacances l'esprit tranquille (...) même si c'est temporaire et que c'est un pansement sur une jambe de bois" sourit Tristan, le recruteur dans la restauration rapide. Quand les étudiants retourneront en cours... les candidats manqueront à nouveau.