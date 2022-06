4 ans après les inondations au Genest-Saint-Isle, le parcours des habitants auprès des assureurs

C'était il y a quatre ans exactement. Le 9 juin 2018, d'impressionnantes coulées de boue et des inondations avaient touchées la commune du Genest-Saint-Isle, en Mayenne. La commune a déclaré l'état de catastrophe naturelle. En mai cette année, ce sont les communes de l'est et du Sud-Mayenne qui ont été touchées par des orages et de nombreux dégâts ont été recensés.

Vincent Houdayer est boulanger au Genest-Saint-Isle. Il se souvient de ce jour de juin 2018 avec émotion, et des démarches auprès des assureurs qu'il a dû enclencher. "Quand ça arrive, tu pleures pendant des jours, se souvient-il. Quand tu vois ce qui arrive en ce moment à la télé, on s'y revoit."

Sa boulangerie, en plein cœur de la commune a été durement touchée en 2018. La vitrine, les fours, les congélateurs, tout était inondé. Au total, les dégâts ont été estimés à 200.000 euros, ses assureurs ont pris en charge la moitié. "Les assurances ont pris en charge la perte d'exploitation, tout cela de façon à couvrir les salaires mais toute la trésorerie est partie. Il a fallu emprunter plus de 100.000 euros et repartir de zéro." Une conséquence qu'il ressent encore aujourd'hui. Le boulanger n'a toujours pas fini de rembourser son fonds de commerce. "On va dire qu'à partir de cette année, on paye des inondations encore pendant quatre ans."

"Il a fallu ressortir toutes les factures, même les plus anciennes"

Un traumatisme toujours présent chez des habitants, comme la famille David. Parmi les dégâts chez eux, les murs, les meubles et toute l'électricité était à refaire. "Il y avait un service sinistres, explique Jean-Yves David, donc on a appelé aussitôt. Ils ont eu les papiers en décalé mais ça a été débloqué ensuite. Il a fallu ressortir toutes les factures. Nous on a eu de la chance heureusement. Mais pour d'autres malheureusement, certains voisins jetaient même leurs objets, il aurait fallu tout garder pour les experts."

Marie, une voisine se rappelle aussi de cette vague qui a déferlé dans son jardin. "Les assurances, pour nous, ça a été efficace. Après tout n'a pas pris en compte, vous avez la vétusté des appareils qui rentrent en compte. En tout, on en a eu pour 75.000 € de dégâts." La famille a attendu quatre mois entre la venue des experts et la validation des devis, mais pour elle c'était nécessaire. "Sur le coup, vous dites qu'il faut aller vite, mais en fait vous êtes complètement perdu. Et au final, ça fait du bien parce qu'il faut se poser, vous n'avez pas des photos de tout ce que vous avez chez vous par exemple..." Commerçants ou habitants, tous se rappellent de la solidarité au moment de la catastrophe.