Le port du masque obligatoire dans les rues piétonnes du Grau-du-Roi

Sur les quais du Grau-du-Roi et dans la rue Rédarès chaque été, impossible ou presque de se croiser. Cette année, c'est beaucoup plus facile, conséquence d'une fréquentation touristique un peu moins élevée. Les restaurants et les bars font pourtant le plein. Les hôtels aussi à l'image du Splendid Camargue, un hôtel trois étoiles situé en front de mer. "Il y a peut-être un peu moins d'affluence explique Stéphan Bastid, le patron mais nous, nous sommes complets. Tout avait été annulé, il faut bien se remettre ça en tête, donc tout est reparti de zéro. Les réservations se font entre J moins 7 et J moins 15." Les clients : des gens qui viennent de toute la France, de la Belgique, de l'Allemagne. "On a le même profil de clientèle étrangère mais en proportion plus réduite. Les étrangers qu'on ne voit pas cette année, ce sont les Italiens." Pour l'hôtelier, ce sera tout de même une très bonne saison touristique.

Le port du masque obligatoire dans les rues piétonnes

Ce sentiment n'est pas forcément partagé par les commerçants du centre-ville. Sylvie Prudhomme tient à l'année un magasin de vêtements dans la rue Rédarès, la principale artère commerçante. Son activité est en baisse par rapport aux étés précédents. "D'habitude nous sommes trois, là, je suis toute seule. Les gens ont envie d'acheter, mais ils consomment moins." Ce qu'elle craint, c'est un éventuel reconfinement à l'automne. "Le plus grave qui puisse nous arriver, ce serait de fermer les boutiques d'ici quinze jours, trois semaines. Nous, on a besoin de travailler d'autant plus cette année. L'avant saison et l'après saison sont très importantes pour notre trésorerie." Pour prévenir une contamination massive, la mairie du Grau-du-Roi a décidé de prendre un arrêté qui rend le port du masque obligatoire à partir de ce 18 juillet. Le maire Robert Crauste a fait cette annonce au début du conseil municipal, ce jeudi soir. "On est interpellé par la concentration dans certaines zones du peu de personnes qui portent le masque et la distanciation qui ne peut pas être respectée. Les gestes barrières ne sont pas non plus respectés. C'était nécessaire de prendre cet arrêté qui sera limité dans l'espace et dans le temps."