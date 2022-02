Au Guynemer à Toulon, Var Habitat détruit un escalier pour chasser les dealers

Var Habitat vient d'achever ce vendredi une opération de destruction dans la cité du Guynemer à Toulon pour chasser les dealers qui le squattaient depuis quelques mois. Une préconisation de l'Union sociale pour l'habitat et des services de police pour lutter contre le trafic de drogue.

Après près de dix jours de travaux, l'un des escaliers qui menait à un bâtiment de la cité du Guynemer à Toulon a définitivement disparu ce vendredi suite aux travaux mandatés par Var Habitat. Les marches étaient en effet utilisées pour le trafic de stupéfiants et servaient également de vigie aux guetteurs en cas d'intervention des forces de l'ordre. Les habitants de cette cité pourtant tranquille ne le supportaient plus.

Quelques marches à gravir qui permettaient aux habitants de rentrer plus directement dans leur immeuble. Mais ces quelques marches sont devenues au fil des mois le lieu de deal de la cité. "Ils sont là toute la journée, ils sont en place. L'été, il y a des parasols, et l'hiver un bidon dans lequel ils brûlent des trucs pour se chauffer" témoigne Franck (prénom modifié), l'un des seuls locataires qui acceptent de parler au micro de France Bleu Provence, les autres redoutant des représailles.

Filtrage à l'entrée

Le trafic s'est installé gentiment, mais a pris de l'ampleur en particulier ces derniers mois. L'escalier en question est devenu quasi inaccessible pour les locataires qui ont dû se soumettre au filtrage des entrées. Une situation qui a engendré un sentiment d'insécurité dans les quelques 150 foyers qui vivent plutôt tranquillement dans un écrin de verdure.

Un diagnostic sur ce quartier de l'Union sociale pour l'Habitat rendu en fin d'année dernière a mis le doigt sur les perturbations que vivaient quotidiennement les habitants de cette résidence. Les forces de police avaient également alerté le bailleur social de la difficulté d'intervenir dans la cité, à cause de ce haut d'escalier qui servait justement de vigie aux guetteurs. "Pour Var Habitat, cela n'était pas concevable. Il est important que nous garantissions une occupation paisible de nos locataires" commente Martial Aubry, le directeur de Var Habitat.

Un chantier sous haute surveillance

Le bailleur social a donc mandaté une entreprise afin de procéder à la démolition de ces quelques marches, engendrant une réaction immédiate des occupants "gênants". Des pressions ont en effet été exercées au début du chantier sur le personnel de l'entreprise de travaux publics. Var Habitat a décidé de ne pas reculer et a opté pour le recours à une société de surveillance chargée de sécuriser le site 24h/24 pendant toute la durée du chantier. "Certes un coût supplémentaire mais nous ne voulions prendre aucun risque. Et il fallait donner un signal fort aux locataires. C'est un cadre exceptionnel dans la verdure. On veut absolument rétablir ce bien-vivre des locataires qui ne demandent que ça" résume Martial Aubry.

Une cellule tranquillité et sécurité a d'ailleurs été mise en place en ce début d'année au sein de Var Habitat. Elle a pour objectif de traiter les problèmes du quotidien, de la petite incivilité au trafic de drogue. Et surtout de suivre les actions dans la durée. Même si de l'aveu du directeur de Var Habitat, il y a très peu de points sensibles sur les 15.500 logements répartis sur 93 communes du département. Mais dès qu'il y en a un, il faut agir vite. "Pour ne pas céder de terrain aux trafiquants" conclut Martial Aubry.

Dans le quartier en tout cas, la disparition de cet escalier contente les locataires qui espèrent désormais "que le calme va durer".