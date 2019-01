Au Havre, la chasse aux immeubles vétustes

Au Havre (Seine-maritime), un vaste programme de rénovation urbaine a été lancé en 2007. Les propriétaires sont incités à rénover les immeubles vétustes ; les travaux sont financés pour moitié par des subventions publiques. Le but est aussi de lutter contre les marchands de sommeil.

La rénovation urbaine, c'est l'un des gros enjeux des villes aujourd'hui pour éviter de voir les vieux immeubles s'effondrer comme à Marseille, où huit personnes sont mortes début novembre. Au Havre, depuis dix ans, la ville fait peau neuve : les quartiers sud ont d'abord été rénovés entre 2007 et 2017. Depuis 2010, et jusque 2021, c'est au tour du centre ancien.

Le quartier, épargné par les bombardements, comporte beaucoup d'immeubles construits à la fin du XIXème siècle ; beaucoup sont vétustes et n'attendent que d'être réhabilités. Comme cet immeuble de trois étages en briques rouge et jaune, rue Fénelon, qui comporte cinq logements, entièrement rénovés. Jérémie Catin, chargé d'opération à la ville du Havre, nous fait visiter un trois-pièces

Rien de tout ça n'aurait été possible sans les subventions publiques : la moitié des travaux de cette copropriété a été financés par la ville, le département et la région. Dans le centre ancien, il y a 10 000 logements. Depuis 2010, plus de 550 ont déjà été rénovés. Florent Saint Martin, l'adjoint au maire en charge de l"urbanisme.

Cette rénovation est avant tout un travail de terrain, explique Marie Labigne, chargée d'opération.

Les collectivités apportent donc un coup de pouce, sous condition de ressources. Si les propriétaires, se font aider pour rénover, ils doivent s'engager à encadrer les loyers pendant plusieurs années.

L'enjeu du projet est aussi de faire la chasse aux marchands de sommeil pour Nathalie Anfrye, la responsable du service amélioration de l'habitat de la ville du Havre.

Les propriétaires récalcitrants risquent donc l'expropriation, s'ils refusent de faire les travaux. Les locataires, eux, sont relogés, grâce au travail de plusieurs associations comme l'Armée du salut ou la Croix rouge.

Si les immeubles sont vraiment trop vétustes, la ville peut aussi les raser pour construire des logements neufs.

