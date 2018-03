Depuis que le projet de tour d'habitation de 55m de haut a été dévoilé au Havre, sur l'ancien site de l'école Videcoq,les habitants du quartier sont divisés. Deux pétitions circulent, une "pour et une "contre" cette construction qui devrait sortir de terre d'ici 2021.

Le Havre, France

Au Havre, le projet d'une tour d'habitation de 55m de haut divise les habitants. Impossible de ne pas en parler quand on habite dans les immeubles Perret, juste à côté de l'emplacement de cette future tour, sur le site de l'ancienne école Videcoq, face au bassin du Roy. La mairie a dévoilé le projet de cette tour d'habitation de 16 étages, en plein quartier Perret en centre-ville il y a une semaine : 70 logements et une crèche mais voilà, le projet présenté aux habitants divise. Des pétitions "pour" et "contre" ont été mises en ligne sur internet.

Chacun son avis

Dans le hall des immeubles, la pétition "contre" ce projet est affichée © Radio France - Amélie Bonté

Dans le hall des immeubles Perret, à quelques mètres de l'emplacement de la future tour, la pétition contre cette construction est affichée, pétition qu'Hélène a immédiatement signé :

On nous impose un immeuble de 16 étages soit 4 fois la hauteur de ceux qui sont autour"

Depuis le balcon d'Hélène, la tour de 55m de haut remplacera ce bâtiment orange © Radio France - Amélie Bonté

ça dénature le quartier"

Dans l'immeuble d'à côté, ça ne dérange pas François qui vit là depuis 20 ans :

Moi ça me va bien, ça va faire l'animation"

Sa voisine du dessus, c'est Juliette, pour elle aussi le changement a du bon :

La ville est en mouvement, je trouve que ça va redynamiser le quartier"

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté auprès des habitants Copier

Mais preuve que le sujet divise, dans le même appartement, le beau-père de Juliette est lui complétement contre. En revanche les habitants semblent s'accorder sur l'architecture novatrice de cette tour vrillée, mais pour Jacqueline, le problème c'est plutôt la vue à droite depuis son balcon :

ça me gêne de ne plus voir le ferry, j'avais pris cet appartement pour ça !"

Deux pétitions sont en ligne, une pour, une contre... en fonction des recours et des travaux, la tour est prévue d'ici 2021.