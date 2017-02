Au Havre, une jeune femme ouvre un kiosque à journaux place Sainte-Cécile et le quartier revit

France Bleu Normandie avait suivi l'an dernier cette jeune havraise, Maroussia Toullec, qui voulait installer un kiosque à journaux dans le quartier de son enfance. Après des mois de négociations et de préparation, ça y est son kiosque vient d'ouvrir place Sainte-Cécile.

Un nouvel exemple d'une initiative locale pour conserver les commerces de proximité. La maison de la presse de la place Ste Cécile au Havre a fermé ses portes, le gestionaire a pris sa retraite. Une fermeture, au grand dam des habitants du quartier, qui à la place voit s'y installer une énième agence bancaire. On vous en a parlé sur France Bleu Normandie l'année dernière, une jeune femme avait pour projet de monter un kiosque sur la place, pour que les habitants puissent continuer d'acheter leurs journaux. Elle était en concurrence avec des pointures du secteur mais finalement c'est elle qui a pu décrocher l'emplacement et c'est fait , son kiosque a ouvert le 17 janvier.

Assise derrière sa caisse avec son chauffage d'appoint, Maroussia Toullec, 26 ans a ouvert en pleine vague de froid mais ça ne l'a pas arrêté pour autant !

Il faisait 7 ° au début, mais c'est l'hiver c'est normal. Et puis avec les personnes qui rentrent et discutent avec moi, le temps passe vite ! - Maroussia Toullec

Maroussia Toullec a investi 100 000€ dans son kiosque à journaux © Radio France - Amélie Bonté

Maroussia arrive à 5H30 pour receptionner les journaux, les installer et ouvre le kiosque à 7H, jusqu'à 12H30. Puis de 15H à 19H, sauf les jeudis et dimanches où là c'est ouvert uniquement le matin. De sacrés horaires tout de même pour la jeune femme qui a investit 100 000€ dans l'aventure. Mais déjà, une partie des objectifs est atteint avec 160 personnes/jour pour la presse.

On a pas encore reçu le matériel nécessaire de la Française Des Jeux mais ça devrait arriver le 16 février et j'ai hâte pour qu'on puisse avoir plus de monde"- Maroussia Toullec