Au Havre, une première marche des Fiertés pour ne plus "être invisible"

Un peu plus d'un millier de personnes ont participé à la première marche des Fiertés au Havre ce samedi. Un succès pour les organisateurs et les participants qui ne veulent plus "être invisibles" dans les rues havraises.

Les participants à la première marche des Fiertés au Havre ce samedi ont répondu présent. Un peu plus d'un millier ont défilé dans les rues du centre-ville après s'être rassemblés dans un premier temps devant l'université. Le message porté par les organisateurs est clair : ils ne veulent plus être invisibles.

Le Havre se met à la page

"On avait l'habitude des marches à Rouen, Caen et dans d'autres villes de France, enfin le Havre organise quelque chose", témoigne Marie, une des participantes. A 34 ans, cette havraise a fait son coming-out récemment. "C'est barje, je me suis caché toute ma vie, enfin là je peux y aller fièrement", ajoute-t-elle très émue.

Un message de tolérance. "On a le droit d'exister", renchérit Lucien, 18 ans. "Moi je ne veux plus être agressé ou insulté et je veux pouvoir tenir la main de mon copain dans les transports sans être jugé par des regards pesants par exemple", poursuit Louis.

Un message pour avoir le droit au respect. "_Nous sommes en couple depuis dix ans avec mon compagnon. On veut juste être respecté. Nous ne sommes pas différents des autre_s", témoignent de leur côté Sébastien et Damien. Ils sont fiers d'être dans le cortège ce samedi.

Tous sont unanimes, ils veulent organiser l'année prochaine une nouvelle marche.