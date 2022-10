Au High Five Festival d'Annecy, les stations de ski recherchent les saisonniers de cet hiver

Des centaines de postes sont à pourvoir dans nos stations de ski des Pays de Savoie. Et pour recruter des candidats intéressés par la montagne et les sports de glisse, les employeurs se sont donnés rendez-vous au High Five Festival d'Annecy ce week-end.