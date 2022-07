Le lac de Vassivière retrouve ses touristes, un bol d'air pour les professionnels après les vagues de covid

Les vacances démarrent bien au lac de Vassivière. Avec des hébergements déjà quasi-complets jusqu'en août, les campings creusois et haut-viennois affichent une hausse des fréquentations de 11% et 27% par rapport à 2019. Un bol d'air frais, après les nombreuses vagues de covid.

Si la saison 2021, n'avaient pas été si mauvaise, l'été 2022 s'annonce encore meilleur. Campings quasi-complets, et une hausse des fréquentations, de 11% et 27% côté Creuse et Haute-Vienne, de quoi donner le sourire à Frédérique Houdot, responsable de l'office du tourisme de Vassivière. " Le démarrage c'est fait un peu en fanfare ! Cette année, on a même ouvert le camping Les 2 îles, dès le week-end de la Pentecôte. C'est un mois plus tôt que d'habitude. Il nous reste quelques places seulement, et les curseurs sont au beau fixe."

Des réservations plus longues

Tout est prêt pour accueillir le plus grand nombre, et la tendance à la hausse, s'accompagne de réservations plus longues. Cette année, les vacanciers prolongent le plaisir jusqu'à quinze jours en moyenne. Gladys vient tout juste de poser ses valises, et n'a pas encore décidé de sa date de retour. " Là j'ai trois semaines de congés devant moi et on verra bien quand je repartirai! ça fait des années que ma famille habite en Creuse, mais c'est la première fois que je viens à Vassivière." Cette vacancière descendue de Valenciennes avec ses trois enfants et son époux, n'est pas déçue du voyage. "J'en ai vu des lacs, mais celui là il fallait le voir. Sa beauté, son charme, le calme... Ce n'est pas anodin. C'est magnifique."

Malgré la hausse du coût de la vie, les prix des activités ici n'ont pas bougé, un point bonus encore pour Gladys, prête à embarquer en Kayak avec son grand bonhomme de 14 ans.

Laurique tient le stand de trottinnettes électriques, nouvelle activité du lac pour la saison 2022. © Radio France - Salomé Pineda

Les nouveautés

Parmi les nouveautés, Vassiviéra a ouvert ses portes début juillet. Il accueillera un escape-game, à partir du week-end du 14 juillet. Pour se déplacer, les touristes ont désormais le choix entre vélo, quad mais aussi trottinette électrique. À l'entrée de l'île, deux tourtereaux de 20 ans sont venus s'essayer à l'engin. " C'est surprenant au début mais il faut juste prendre le coup de main! " s'exclame Mélina 19 ans. La jeune auvergnate passe quelques jours en Limousin pour découvrir la région de son petit-ami, Alexandre. " C'est vraiment pratique pour faire le tour de l'île! Et puis elles sont équipées de grosses roues, qui permettent d'aller sur les sentiers sans qu'on ait peur de se casser la figure." Un peu plus dubitative sur la facilité d'utilisation, Mélanie avertit tout de même sur la rapidité de l'appareil, pouvant aller jusqu'à 25 km/h.

Malgré tout, ravis, les deux touristes remettent leurs casques à Laurique, l'employé du stand. "On a commencé le 7 juillet dernier, et ça marche plutôt bien. On voit passer une dizaine de clients par jour, avec autant de réservations que de locations spontanées." Mais attention, pour profiter de cette activité, même règle qu'en parc d'attractions : il faut être plus haut que trois pommes, puisqu'elle est interdite aux moins de 12 ans.