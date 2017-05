Au lendemain de l'élection présidentielle Dijon commémore le 8 mai 1945

Marseillaise et dépôts de gerbe... Ce lundi, 8 mai, la France a commémoré le 72e anniversaire de la Victoire contre l'Allemagne Nazie, c'était le 8 mai 1945. A Dijon une cérémonie était organisée au Monument aux Morts en présence de 25 élèves du collège Montchapet et de leur professeur.

L'image que l'on retiendra de ce 8 mai 2017, c'est celle d'Emmanuel Macron, le président élu était aux côtés du président sortant François Hollande pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. A Dijon, plusieurs cérémonies été organisées. La première a eu lieu au mémorial des fusillés au Rond Point du 8 mai 1945 dès 9 heures en présence -notamment- des membres de l'association du souvenir de la Résistance et des autorités civiles et militaires. Une heure plus tard, à 10h, autre cérémonie au Monument aux Morts du Rond Point Edmond Michelet sur le Cours du Général de Gaulle. Au menu: revue des troupes et remise de décorations par le Général Olivier Kim commandant la région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. Tandis que 25 élèves du collège Montchapet ont lus des textes.

Le général Olivier Kim décore l'un de ses gendarmes © Radio France - Thomas Nougaillon

Une cérémonie forcément, un peu spéciale pour tous ces jeunes, au lendemain de l'élection d'un nouveau président de la république. Mais pour Margot, 13 ans, en 4e au collège Montchapet l'important c'était surtout de rendre hommage à tous ceux -résistants et militaires- qui ont combattus pour nos libertés durant la Seconde Guerre Mondiale. Tous ces hommes et femmes ont contribué à la capitulation de l'Allemagne. "Pour moi c'était un moment de partage et surtout sans eux on n'aurait pas eu de liberté, la France ne serait pas libre, c'est pourquoi je trouvais important de participer à cette cérémonie".

François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole et Christiane Barret, préfète de Bourgogne-Franche-Comté ont pris part à cette cérémonie au Monument aux Morts © Radio France - Thomas Nougaillon

Au cours de cette matinée, la Préfète de région Christiane Barret, a lue un message du Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants. Un texte au cours duquel il était notamment question d'Europe et d'espoir. Cette matinée de commémoration s'est terminée à 11h30 par un office religieux à l'Eglise Notre-Dame de Dijon. Un office célébré par Monseigneur Roland Minnerath Archevêque de Dijon.